Gustavo Radaelli, conocido como Machito Ponce, es un destacado cantante argentino del techno dance que regresó a los escenarios tras una década de ausencia. Su nuevo proyecto lo llevará al 'Festival Molan los 90' en Lima el 23 de mayo.

Gustavo Radaelli, conocido como Machito Ponce, es un destacado cantante argentino del techno dance que regresó a los escenarios tras una década de ausencia. Su nuevo proyecto lo llevará al 'Festival Molan los 90' en Lima el 23 de mayo.

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Gustavo Marcelo Radaelli, conocido por su nombre artístico, Machito Ponce, es un cantante y compositor argentino que alcanzó el éxito en la década de 1990. Tras su salida de la banda pop y house The Sacados, inició su carrera como solista y se convirtió en un fenómeno musical. Lamentablemente, se alejó de los escenarios durante 10 años e hizo una pausa en su faceta musical. Sin embargo, en 2018 retomó su pasión y, desde entonces, no ha dejado de reconectar con sus fieles seguidores.

El 23 de mayo, Machito Ponce volverá con lo mejor del techno dance en el Festival Molan los 90, evento que se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima, y reunirá a figuras clave del género, como Loft, Daisy Dee y New Limit, en una noche de nostalgia, energía y clásicos que siguen vigentes en playlists y fiestas retro. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

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Los inicios de Machito Ponce

Gustavo Radaelli, nacido en Buenos Aires, fue el creador de Machito Ponce, personaje de lentes oscuros y marcado acento caribeño que terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más recordados del dance latino. Su éxito 'Ahora te voy a poner a gozal', lanzado originalmente en 1995, se volvió un himno de fiestas, discotecas y radios en toda Latinoamérica.

A lo largo de los años, el productor argentino ha revelado que su alter ego nació casi como una broma en el estudio junto al productor Bernardo Bergeret y Darío Moscatelli, cantante de The Sacados. Sin imaginar el impacto que tendría, jugaron con sonidos urbanos y un falso acento centroamericano que terminó diferenciándolo del resto de propuestas de la época. También ha contado que muchas personas creían que realmente era caribeño, cuando en realidad todo formaba parte de una construcción escénica.

Machito Ponce, creador de éxitos como "Ahora te voy a poner a gozal", vivió una intensa carrera musical marcada por altibajos y un abrupto alejamiento. Ahora regresa para reconectar con su legión de fans.

Machito Ponce y el precio de la fama

A sus 60 años, Machito Ponce sigue recorriendo el mundo con lo mejor de su repertorio. En sus conciertos no faltan temas como 'Más de lo que te imaginas' y 'Short Dick Man', versión del grupo 20 Fingers. Ahora, el argentino se alista para llegar al Perú y reencontrarse con el público peruano que lo acompañó en uno de los puntos más altos de su trayectoria.

Cabe recordar que no todo ha sido fácil para Machito Ponce, quien lleva más de tres décadas en la industria musical. Tras saborear la fama, el compositor latinoamericano decidió alejarse de los escenarios de manera abrupta, ya que empezó a ver el lado oscuro del negocio.

"Yo laboraba para un sello discográfico y mi contrato quedó en un limbo legal. Me dijeron que podía pasar a otra productora, pero tenía que firmar que no me debían nada. Y la verdad es que me debían un montón de dinero", recuerda Gustavo Marcelo Radaelli. En medio de su lucha legal, el artista sufrió la muerte de su padre. "Eso me cerró la puerta definitivamente", dijo sobre el detonante que hizo que dejara de hacer lo que más amaba.

Sin la música en su vida, Machito trató de multiplicar su dinero, por lo que invirtió todos sus ahorros en un bar. Sin embargo, el negocio no funcionó como esperaba. Ya sin recursos, se fue a ayudar a su hermana con la imprenta que dejó su padre. Así pasó de tocar para unas 150.000 personas a realizar un trabajo común y corriente. Durante una década, Radaelli evitó hablar de su etapa musical y trató de vivir en el anonimato. Sin embargo, la música volvió a su vida y, con ella, el cariño del público.