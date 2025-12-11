HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela impide viaje del cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto y le retienen su pasaporte: “Es algo que duele"

El arzobispo emérito de Caracas lamentó el suceso que ocurrió en Migraciones del principal aeropuerto de Venezuela y que coincidió con el Día Mundial de los Derechos Humanos.

Autoridades venezolanas impiden el viaje del cardenal Porras en el aeropuerto Simón Bolívar, ubicado en Caracas.
Autoridades venezolanas impiden el viaje del cardenal Porras en el aeropuerto Simón Bolívar, ubicado en Caracas. | Foto: composición LR

La plataforma de noticias del Vaticano informó que el 10 de diciembre las autoridades venezolanas retuvieron el pasaporte del cardenal Baltazar Porras Cardozo en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. De esta manera, le impidieron realizar un viaje programado por compromisos eclesiales en España.

El también arzobispo emérito de Caracas envió un mensaje a sus colegas del episcopado venezolano para explicar que su pasaporte presentaba inconvenientes y que los trabajadores de Migraciones del terminal no podían hacer nada al respecto.

lr.pe

Cardenal Porras no pudo viajar a España por problemas en su pasaporte

El cardenal Porras subrayó que es frecuente que, al llegar al área de Migraciones del aeropuerto de Caracas, el oficial de turno revise el pasaporte del usuario para luego informar que la plataforma no funciona o que el viajero no está dentro del sistema. "En dos oportunidades me dijeron que aparezco difunto”, afirmó.

Además, el eclesiástico narró que, según parece, su documento no estaba actualizado. "Al rato, dicha persona me dijo que el pasaporte presentaba problemas y que ellos no podían hacer nada”, expuso. Al final, le comunicaron al prelado que su viaje a España no sería posible, lo que lo obligó a dejar el aeropuerto sin su pasaporte, el cual no le fue devuelto.

lr.pe

Retención del pasaporte produce lamentos del cardenal

La página oficial del Vaticano recordó que el incidente se produjo en la fecha del Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. "Es algo que duele porque atenta contra los derechos que tenemos como ciudadanos”, expresó el cardenal Porras.

Añadió que su deseo es que este suceso desafortunado no se convierta en una situación habitual para aquellos que carecen de apoyo y reconocimiento. Estamos en tiempos navideños. La fuerza está en la debilidad del pesebre, en la fragilidad de la verdad que se construye en paz, sin violencias y sin abusos. La esperanza pasa por el trabajo continuo por el bien de todos, principalmente de los excluidos”, indicó.

