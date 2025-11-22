HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Estados Unidos confirma la primera muerte humana a nivel mundial por contagio de la gripe aviar H5N5

La víctima, registrada en Washington, es un adulto mayor con condiciones preexistentes que ya había estado hospitalizada desde noviembre tras un posible contagio por aves domésticas.

Se registró la primera muerte humana por gripe aviar H5N5 en Estados Unidos.
Se registró la primera muerte humana por gripe aviar H5N5 en Estados Unidos. | Difusión

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el fallecimiento de una persona infectada con el virus H5N5, una variante poco común de la gripe aviar. Se trata del primer deceso humano vinculado a esta cepa.

“Un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 falleció hoy”, indicó el Departamento de Salud del Estado de Washington a través de un comunicado oficial.

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ucrania y EE.UU. se reunirán en Suiza para discutir el plan de Trump para frenar la guerra con Rusia "en los próximos días"

lr.pe

Víctima de la gripe aviar H5N5 es un adulto mayor

De acuerdo con las autoridades, la persona fallecida fue la primera en todo el mundo en haber sido diagnosticada con la cepa H5N5 de gripe aviar, una variante que, hasta la fecha, solo se había identificado en animales.

El Departamento de Salud la describió como una persona adulta mayor con condiciones médicas preexistentes. Además, remarcó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, ya que no se ha comprobado que este virus se transmita entre humanos.

"Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar. Las autoridades de salud pública continuarán monitoreando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas", añadió.

PUEDES VER: Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

lr.pe

Paciente llevaba varias semanas hospitalizada

El paciente, cuya edad no fue divulgada, falleció el último viernes tras haber estado internado desde inicios de noviembre. De acuerdo con los reportes, en su casa criaba aves domésticas de distintas especies, las cuales habrían sido la fuente más probable del contagio.

La gripe aviar es una enfermedad que circula en aves acuáticas a nivel mundial, pero puede afectar también a especies domésticas como patos y gallinas. Aunque los contagios en personas son poco frecuentes, estos suelen estar relacionados con el contacto directo con animales infectados o muertos.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, desde 2024, se han registrado 71 casos humanos de influenza aviar H5N1 en Estados Unidos, siendo esta la variante más común de la enfermedad.

PUEDES VER: Nicolás Maduro apareció bailando en medio de tensiones con EE.UU.: "Es viernes y me voy rumba"

lr.pe

El contagio de la gripe aviar en humanos

Aunque la gripe aviar es una enfermedad conocida desde hace más de cien años, fue en 1997 cuando se encendieron las alertas. Ese año, un brote en aves de corral en Hong Kong infectadas con el subtipo H5N1, el más extendido a nivel mundial y vinculado con los actuales focos, provocó el primer contagio registrado de ave a humano, lo que marcó un punto de quiebre en la vigilancia sanitaria.

Desde 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado 889 infecciones por H5N1 y 463 muertes, loel cual representa una tasa de letalidad del 52%. A diferencia de otros tipos de influenza que afectan a las personas, no hay evidencia científica que indique que los subtipos H5N1 o H5N5 se transmitan entre humanos. Por ello, la mayoría de los casos se presentan en entornos agrícolas, donde el contacto directo con aves enfermas es común.

Notas relacionadas
Ucrania y EE.UU. se reunirán en Suiza para discutir el plan de Trump para frenar la guerra con Rusia "en los próximos días"

Ucrania y EE.UU. se reunirán en Suiza para discutir el plan de Trump para frenar la guerra con Rusia "en los próximos días"

LEER MÁS
El país que superaría a China con el barco eléctrico más grande del mundo gracias a más de 5.000 baterías de litio para operar

El país que superaría a China con el barco eléctrico más grande del mundo gracias a más de 5.000 baterías de litio para operar

LEER MÁS
Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Iberia, Avianca y más aerolíneas cancelan vuelos sobre Venezuela tras advertencia de EE.UU. por "posible situación de riesgo"

Iberia, Avianca y más aerolíneas cancelan vuelos sobre Venezuela tras advertencia de EE.UU. por "posible situación de riesgo"

LEER MÁS
Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, revela que tiene cáncer terminal a los 35 años

LEER MÁS
Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

Estados Unidos apuesta por este país de América Latina para convertirlo en nueva potencia tecnológica mundial

LEER MÁS
Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025