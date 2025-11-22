Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el fallecimiento de una persona infectada con el virus H5N5, una variante poco común de la gripe aviar. Se trata del primer deceso humano vinculado a esta cepa.

“Un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 falleció hoy”, indicó el Departamento de Salud del Estado de Washington a través de un comunicado oficial.

Víctima de la gripe aviar H5N5 es un adulto mayor

De acuerdo con las autoridades, la persona fallecida fue la primera en todo el mundo en haber sido diagnosticada con la cepa H5N5 de gripe aviar, una variante que, hasta la fecha, solo se había identificado en animales.

El Departamento de Salud la describió como una persona adulta mayor con condiciones médicas preexistentes. Además, remarcó que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, ya que no se ha comprobado que este virus se transmita entre humanos.

"Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar. Las autoridades de salud pública continuarán monitoreando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas", añadió.

Paciente llevaba varias semanas hospitalizada

El paciente, cuya edad no fue divulgada, falleció el último viernes tras haber estado internado desde inicios de noviembre. De acuerdo con los reportes, en su casa criaba aves domésticas de distintas especies, las cuales habrían sido la fuente más probable del contagio.

La gripe aviar es una enfermedad que circula en aves acuáticas a nivel mundial, pero puede afectar también a especies domésticas como patos y gallinas. Aunque los contagios en personas son poco frecuentes, estos suelen estar relacionados con el contacto directo con animales infectados o muertos.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, desde 2024, se han registrado 71 casos humanos de influenza aviar H5N1 en Estados Unidos, siendo esta la variante más común de la enfermedad.

El contagio de la gripe aviar en humanos

Aunque la gripe aviar es una enfermedad conocida desde hace más de cien años, fue en 1997 cuando se encendieron las alertas. Ese año, un brote en aves de corral en Hong Kong infectadas con el subtipo H5N1, el más extendido a nivel mundial y vinculado con los actuales focos, provocó el primer contagio registrado de ave a humano, lo que marcó un punto de quiebre en la vigilancia sanitaria.

Desde 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado 889 infecciones por H5N1 y 463 muertes, loel cual representa una tasa de letalidad del 52%. A diferencia de otros tipos de influenza que afectan a las personas, no hay evidencia científica que indique que los subtipos H5N1 o H5N5 se transmitan entre humanos. Por ello, la mayoría de los casos se presentan en entornos agrícolas, donde el contacto directo con aves enfermas es común.