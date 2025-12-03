María Corina Machado no pidió votar por Keiko Fujimori, López Aliaga o Carlos Álvarez en el CADE 2025

LO FALSO:

María Corina Machado pide que votemos por Keiko, López Aliaga, o Álvarez porque si no pedirá a Trump una invasión militar para darnos libertad.

LO VERDADERO:

La Premio Nobel de la Paz no realizó en ningún momento comentarios proselitistas a favor de uno de los políticos precandidatos a la presidencia. En realidad, llamó a los ciudadanos a votar con conciencia, separando el populismo y las malas estrategias.

En plena campaña para las elecciones generales del 2026 en el Perú, se ha viralizado por redes sociales que la Premio Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, habría pedido en el foro empresarial CADE 2025, que la población peruana vote por Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o el comediante Carlos Álvarez, si no pedirá a Donald Trump una invasión militar para darnos "libertad". No obstante, es una narrativa falsa.

Publicaciones desinformativas por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 770 reacciones, 531 comentarios y fue 334 veces compartido por distintos usuarios.

María Corina Machado llamó a la conciencia del voto

Para corroborar la supuesta cita, buscamos la participación de María Corina en el segundo día del CADE 2025, realizado en Lima, Perú, el 5 de noviembre.

Encontramos que su participación se efectuó en la mesa de diálogo llamada "Incidencia de la coyuntura internacional en el escenario electoral 2026 y los riesgos de la inestabilidad global y regional sobre la democracia peruana", donde María Corina aparece en un video de 8.00 minutos con su exposición sobre las democracias en Latinoamérica y la importancia del libre voto.

"Aquellos que todavía tienen el privilegio de vivir en democracias, tienen que elegir bien, y elegir bien significa entender los riesgos del populismo y de las ideas destinadas al fracaso, a la miseria y a la violencia, y reafirmar el valor del mérito, de la ley, del esfuerzo honesto y productivo. No existe neutralidad cuando la libertad está en juego", declaró María Corina Machado sobre las nuevas elecciones que se avecinan en la región.

Conclusión

María Corina Machado no dijo estar a favor de candidatos políticos peruanos a puertas de las elecciones generales en el Perú. En su exposición en el CADE 2025, habló sobre la importancia de una democracia estable en los países y el problema de las elecciones desinformadas, no sobre un candidato político peruano en particular. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

