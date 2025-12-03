HOYSuscripcion LR Focus

Ministro de Colombia denuncia espionaje a su celular con el software Pegasus, programa de vigilancia de origen israelí

El ministro colombiano afirma que un peritaje privado detectó Pegasus en su celular y señala falta de confianza en organismos encargados de su protección.

Benedetti asegura que un peritaje privado confirmó Pegasus en su celular. Foto: Composición LR
Benedetti asegura que un peritaje privado confirmó Pegasus en su celular. Foto: Composición LR

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, informó que un análisis técnico privado identificó la presencia del software Pegasus en su teléfono personal. El funcionario relató que recurrió a un especialista externo para obtener una verificación independiente. Además expuso que la detección del programa no derivó de una alerta de la Dirección Nacional de Inteligencia ni de la Policía Informática.

Según su testimonio, un ingeniero particular ejecutó el estudio, preservó los registros obtenidos y elaboró un informe que atribuyó la presencia del sistema israelí en su dispositivo. El ministro señaló que el hallazgo coincidió con otros episodios que, según él, complicaron su gestión y su vida cotidiana.

Congreso define hoy el futuro de Delia Espinoza | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Trump, Maduro y migración: Así se desarrolló el tenso debate entre Jara y Kast antes de las elecciones en Chile

¿Qué explicó Benedetti sobre el software Pegasus y por qué representa una amenaza grave?

El jefe de la cartera del Interior describió Pegasus como una plataforma sofisticada con un costo que, según sus palabras, puede alcanzar los US$ 10 millones. Señaló que su activación ocurre mediante una llamada perdida y que ese mecanismo habilita el control del micrófono, la cámara y otras funciones del dispositivo. Añadió que esa capacidad permite el acceso remoto a toda la información contenida en el celular desde cualquier parte del mundo.

Benedetti aseguró que el sistema modifica registros internos para dificultar la detección. En su declaración mencionó que, al revisar su teléfono, el programa mostró fechas antiguas: “creo que puso 1960 y pico”. Expuso que esa alteración impide conocer el momento exacto de la infección y genera obstáculos para reconstruir el origen del acceso. También recordó que en gobiernos anteriores existió debate sobre la adquisición del software y mencionó publicaciones de prensa que abordaron ese tema.

PUEDES VER: Familia colombiana denuncia a Estados Unidos ante la CIDH por asesinato de un pescador en ataque en el Caribe

¿Qué dificultades ha enfrentado Benedetti tras la detección del software espía en su teléfono?

El ministro afirmó que el hallazgo generó efectos directos en su entorno. Relató que “todo el mundo en Colombia se ha asustado de hablar conmigo” y aseguró que personas cercanas evitaron reuniones por temor a posibles vínculos con sanciones externas. Indicó que recibió comentarios sobre eventuales riesgos relacionados con la lista Ofac y explicó que ese tipo de penalizaciones solo aplicaría para individuos con ciudadanía estadounidense.

Benedetti relató que la situación coincidió con “la roya”, expresión con la que describió una sucesión de dificultades que, según él, afectaron su labor. Mencionó la intervención de drones, el sobrevuelo de un helicóptero antes de un allanamiento y presión mediática, además de la confirmación de Pegasus en su teléfono. Sostuvo que cada uno de esos episodios agregó tensión a su actividad pública y reforzó su decisión de llevar el caso ante la Fiscalía.

