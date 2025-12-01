HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Indignante: Defensoría del Pueblo pide liberación de Urresti | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Maduro acusa a EE. UU. ante la OPEP+ de querer apropiarse del petróleo de Venezuela por medio de la "fuerza militar letal"

Asimismo, el jefe del Parlamento venezolano denunció que las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe no pueden "clasificarse como otra cosa que homicidio".

Venezuela alberga algunas de las mayores reservas de petróleo en el mundo.
Venezuela alberga algunas de las mayores reservas de petróleo en el mundo. | Composición LR | Omar Neyra

El régimen de Nicolás Maduro acusó formalmente, ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), a Estados Unidos de querer apropiarse de las reservas de este importante hidrocarburo en Venezuela, el más vasto de la región, a través de la fuerza militar, bajo el argumento de la escalada antidrogas y una posible intervención en el país llanero.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, aseguró también que los bombardeos a presuntas "narcolanchas" en el Caribe constituyen "homicidio".

TE RECOMENDAMOS

LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Cuba denuncia "interferencia electromagnética" de Estados Unidos y acusa guerra psicológica sobre Venezuela

lr.pe

Maduro denuncia que EE. UU. busca apropiarse del petróleo de Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del chavismo, se presentó el domingo con una carta firmada por Nicolás Maduro ante la OPEP+, durante la segunda conferencia ministerial 2025, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, para denunciar formalmente que Estados Unidos busca, bajo el argumento de una operación antidrogas, apoderarse del petróleo de Venezuela.

"Venezuela denuncia formalmente ante la OPEP y el mecanismo de OPEP+, que el Gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país", señaló Rodríguez, según lo descrito en la carta.

En el texto, el mandatario también señaló que esto, contrario a los ideales de una convivencia en paz, "pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional" e insta a los miembros de la OPEP+ a "contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional".

"Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza", enfatizó el chavista.

PUEDES VER: Trump advierte que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá "cerrado en su totalidad"

lr.pe

Venezuela acusa a Gobierno de Trump de "homicidio"

Jorge Rodríguez Gómez, quien fue figura clave en el Gobierno de Hugo Chávez y que hoy preside un Congreso oficialista para respaldar los atropellos de Nicolás Maduro y fortalecer su figura en el poder, acusó a Estados Unidos de "homicidio" en los ataques a presuntas embarcaciones "narcoterroristas" en el Caribe, donde habrían muerto, según el funcionario venezolano, ciudadanos inocentes.

"No hay una guerra declarada; por lo tanto, esto no puede clasificarse como otra cosa que homicidio... Todo ser humano tiene derecho al debido proceso, ningún ser humano puede ser asesinado de manera brutal", exclamó el jefe del Parlamento bolivariano.

Rodríguez se convirtió en la primera autoridad venezolana en afirmar que, tras reunirse con los deudos, estas "ejecuciones extrajudiciales" tuvieron como víctimas mortales a sus connacionales. "Venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces ilegítimas, ilegales, que han venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América", condenó.

Asimismo, Rodríguez anunció la creación de una "comisión especial para investigar los graves hechos que llevaron al homicidio de venezolanos en el Caribe" por la incursión de Washington, que permanece flotando sobre aguas internacionales y que va sumando un aproximado de 21 ataques y al menos 83 fallecidos.

Notas relacionadas
EE.UU. justifica presunta lucha contra las drogas en el Caribe por sentirse “bajo ataque” de los narcotraficantes

EE.UU. justifica presunta lucha contra las drogas en el Caribe por sentirse “bajo ataque” de los narcotraficantes

LEER MÁS
Gustavo Petro critica la decisión de Trump sobre cierre del espacio aéreo en Venezuela: “No lo puede cerrar un presidente extranjero”

Gustavo Petro critica la decisión de Trump sobre cierre del espacio aéreo en Venezuela: “No lo puede cerrar un presidente extranjero”

LEER MÁS
Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “No aceptaremos órdenes”

Régimen de Maduro responde advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “No aceptaremos órdenes”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

LEER MÁS
Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura lidera los resultados presidenciales a casi el 56%

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Nasry Asfura lidera los resultados presidenciales a casi el 56%

LEER MÁS
El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

El país de América Latina que más produce y consume arroz en el mundo junto a China: superó más de 3 veces a Perú y Colombia

LEER MÁS
Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

Trump le habría exigido a Maduro que renuncie a Venezuela con la oportunidad de irse "a Rusia o a otro país"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Mundo

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Salvador Nasralla y 'Tito' Asfura son los favoritos en este primer conteo de votos

¿Quién ganó las elecciones en Honduras 2025 y cómo quedó el Congreso? EN VIVO Resultados oficiales del CNE

Trump confirma que conversó hace poco con Nicolás Maduro: "No diría que salió bien ni mal"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025