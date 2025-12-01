Maduro acusa a EE. UU. ante la OPEP+ de querer apropiarse del petróleo de Venezuela por medio de la "fuerza militar letal"

Venezuela alberga algunas de las mayores reservas de petróleo en el mundo. | Composición LR | Omar Neyra

El régimen de Nicolás Maduro acusó formalmente, ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), a Estados Unidos de querer apropiarse de las reservas de este importante hidrocarburo en Venezuela, el más vasto de la región, a través de la fuerza militar, bajo el argumento de la escalada antidrogas y una posible intervención en el país llanero.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, aseguró también que los bombardeos a presuntas "narcolanchas" en el Caribe constituyen "homicidio".

Maduro denuncia que EE. UU. busca apropiarse del petróleo de Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del chavismo, se presentó el domingo con una carta firmada por Nicolás Maduro ante la OPEP+, durante la segunda conferencia ministerial 2025, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, para denunciar formalmente que Estados Unidos busca, bajo el argumento de una operación antidrogas, apoderarse del petróleo de Venezuela.

"Venezuela denuncia formalmente ante la OPEP y el mecanismo de OPEP+, que el Gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país", señaló Rodríguez, según lo descrito en la carta.

En el texto, el mandatario también señaló que esto, contrario a los ideales de una convivencia en paz, "pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional" e insta a los miembros de la OPEP+ a "contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional".

"Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza", enfatizó el chavista.

Venezuela acusa a Gobierno de Trump de "homicidio"

Jorge Rodríguez Gómez, quien fue figura clave en el Gobierno de Hugo Chávez y que hoy preside un Congreso oficialista para respaldar los atropellos de Nicolás Maduro y fortalecer su figura en el poder, acusó a Estados Unidos de "homicidio" en los ataques a presuntas embarcaciones "narcoterroristas" en el Caribe, donde habrían muerto, según el funcionario venezolano, ciudadanos inocentes.

"No hay una guerra declarada; por lo tanto, esto no puede clasificarse como otra cosa que homicidio... Todo ser humano tiene derecho al debido proceso, ningún ser humano puede ser asesinado de manera brutal", exclamó el jefe del Parlamento bolivariano.

Rodríguez se convirtió en la primera autoridad venezolana en afirmar que, tras reunirse con los deudos, estas "ejecuciones extrajudiciales" tuvieron como víctimas mortales a sus connacionales. "Venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces ilegítimas, ilegales, que han venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América", condenó.

Asimismo, Rodríguez anunció la creación de una "comisión especial para investigar los graves hechos que llevaron al homicidio de venezolanos en el Caribe" por la incursión de Washington, que permanece flotando sobre aguas internacionales y que va sumando un aproximado de 21 ataques y al menos 83 fallecidos.