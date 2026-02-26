La empresaria e influencer Alejandra Baigorria sorprendió al anunciar, junto a su esposo Said Palao, que ambos lanzarán un nuevo proyecto. El adelanto fue publicado en su cuenta personal de Instagram, en el que compartieron un video que despertó rumores entre sus seguidores, quienes aseguraron que se trataría de un pódcast.

“Muy pronto algo que revolucionará las redes sociales… un proyecto con propósito nunca antes visto en donde todos seremos parte, ¿Qué creen que es?”, escribió la llamada ‘Gringa de Gamarra’. Aunque la pareja no ha confirmado detalles, el anuncio ha sido suficiente para despertar expectativa sobre lo que preparan juntos.

Alejandra Baigorria y Said Palao anuncian nuevo proyecto juntos en redes sociales

La integrante de 'Esto es guerra', reconocida por su espíritu emprendedor, ha demostrado en varias ocasiones su interés por innovar y diversificar sus proyectos. Tras consolidar su línea de ropa y su salón de belleza, este nuevo lanzamiento marcaría un paso adicional en su carrera empresarial.

En redes, usuarios comentaron que el proyecto podría tratarse de un pódcast conducido por la pareja, siguiendo la tendencia de otras figuras públicas y exintegrantes de realities como Mario Irivarren y Israel Dreyfus, quienes también incursionaron en este formato digital. El auge de los contenidos de streaming y plataformas audiovisuales ha motivado a varios personajes del espectáculo a explorar nuevos espacios de comunicación directa con el público.

Usuarios reaccionan a anuncio de nuevo proyecto de Alejandra Baigorria y Said Palao

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores celebraron el anuncio y felicitaron a la empresaria por su iniciativa, otros especularon con distintas posibilidades. Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Todo lo que hagas es un éxito” o “¿Línea de ropa para caballeros también? ¿o un reality?”.

Sin embargo, también surgieron teorías distintas. Algunos usuarios sugirieron que el anuncio podría tratarse de la revelación de un embarazo, ya que la propia Alejandra Baigorria ha manifestado anteriormente su deseo de convertirse en madre y que está lista para dar ese paso. Otros, en cambio, insistieron en que se trataría de un pódcast y celebraron la idea de verlos trabajar juntos en un formato de conversación y entretenimiento.