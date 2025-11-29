HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Mundo

Honduras 2025 EN VIVO: entérate las últimas noticias hoy sábado 29 de noviembre previo a las elecciones

Honduras se alista para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, donde se elegirán presidente, 128 diputados y autoridades municipales.

A solo un día de las elecciones, las críticas se concentran en el debilitamiento del árbitro electoral. Foto: AFP.
A solo un día de las elecciones, las críticas se concentran en el debilitamiento del árbitro electoral. Foto: AFP.

Honduras se prepara para celebrar elecciones generales este domingo 30 de noviembre de 2025, en las que serán elegidos el nuevo presidente para el periodo 2026-2030, así como 128 diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano y cientos de autoridades municipales. Entre los cinco candidatos presidenciales que figuran en la boleta, los tres con mayores posibilidades —según las últimas encuestas— son Rixi Moncada (Partido LIBRE), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional).

A solo un día de las elecciones, las críticas se concentran en el debilitamiento del árbitro electoral, la falta de garantías plenas de transparencia y el uso de mecanismos de estado de excepción que restringen derechos civiles en nombre de la lucha contra la violencia.

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Candidato derechista Nasry Asfura dice que apoyo de Donald Trump puede traer beneficios a Honduras

Elecciones Honduras 2025: ultimas noticias EN VIVO previo a la jornada electoral

14:06
29/11/2025

¿Cómo saber donde voto en las elecciones de Honduras?

Revisa tus datos y no te pierdas las elecciones en Honduras este 30 de noviembre. El CNE, a través de su plataforma en línea, habilitó este enlace para que puedas consultar tu local y mesa de votación: censo.cne.hn. Para realizar la consulta correctamente, deberás seguir estos sencillos pasos:

- Una vez dentro de la página, deberás digitar tu número de DNI.
- Luego, pulsar en el botón 'Consultar'.
- Por último, el sistema te mostrará tus datos electorales (local y mesa).

Asimismo, el CNE invita a quienes tramitaron su DNI, pero aún no lo tienen, a ingresar a la página del Registro Nacional de las Personas, donde podrás consultar la ubicación de tu documento de identidad para su posterior entrega.

13:00
29/11/2025

Trump indultará a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que indultará a Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras entre 2014 y 2022, quien fue condenado en 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Entre las acusaciones, se incluye el haber recibido sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Lee la información completa en este AQUÍ.

Foto: Composición LR

