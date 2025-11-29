Honduras 2025 EN VIVO: entérate las últimas noticias hoy sábado 29 de noviembre previo a las elecciones

A solo un día de las elecciones, las críticas se concentran en el debilitamiento del árbitro electoral. Foto: AFP.

A solo un día de las elecciones, las críticas se concentran en el debilitamiento del árbitro electoral. Foto: AFP.

Honduras se prepara para celebrar elecciones generales este domingo 30 de noviembre de 2025, en las que serán elegidos el nuevo presidente para el periodo 2026-2030, así como 128 diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano y cientos de autoridades municipales. Entre los cinco candidatos presidenciales que figuran en la boleta, los tres con mayores posibilidades —según las últimas encuestas— son Rixi Moncada (Partido LIBRE), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional).

A solo un día de las elecciones, las críticas se concentran en el debilitamiento del árbitro electoral, la falta de garantías plenas de transparencia y el uso de mecanismos de estado de excepción que restringen derechos civiles en nombre de la lucha contra la violencia.

TE RECOMENDAMOS Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Candidato derechista Nasry Asfura dice que apoyo de Donald Trump puede traer beneficios a Honduras