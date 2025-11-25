HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Volcán en Etiopía explotó tras 12.000 años de inactividad y emitió una nube de ceniza que cruzó el mar Rojo

A pesar de que la actividad eruptiva cesó, las cenizas todavía impactan vuelos en la India y Medio Oriente, con cancelaciones y desvíos en múltiples aerolíneas debido a la baja visibilidad.

El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Tolosa detectó la erupción del Hayli Gubbi mediante imágenes satelitales. Foto: Composición LR
El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Tolosa detectó la erupción del Hayli Gubbi mediante imágenes satelitales. Foto: Composición LR

La súbita erupción del volcán Hayli Gubbi, inactivo durante casi 12.000 años, sorprendió a la región de Afar, en el noreste de Etiopía, generando una enorme columna de ceniza que alcanzó los 14 kilómetros de altura. El material volcánico se desplazó rápidamente sobre el mar Rojo y llegó hasta Yemen y Omán, provocando alertas atmosféricas y afectando el tráfico aéreo internacional. Decenas de vuelos en la India y Medio Oriente fueron suspendidos o desviados debido a la baja visibilidad y al riesgo para los motores de aeronaves.

En declaraciones a The Associated Press, el funcionario local Mohammed Seid explicó que, aunque no se reportaron fallecidos ni pérdidas de ganado, la erupción dejó cubiertos de ceniza a varios poblados de Afdera. La comunidad, integrada mayoritariamente por pastores, enfrenta ahora un escenario crítico: la capa de polvo volcánico ha contaminado pastizales y reservas de agua.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC) confirmó que el Hayli Gubbi permaneció en actividad durante varias horas el domingo 23 de noviembre, su primera erupción registrada en miles de años. Ubicado a unos 800 kilómetros al noreste de Adís Abeba y cerca de la frontera con Eritrea, el volcán continúa bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevas emisiones de ceniza.

PUEDES VER: Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

lr.pe

Erupción se detectó mediante imágenes satelitales

El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Tolosa detectó la erupción del Hayli Gubbi mediante imágenes satelitales que mostraron una densa nube de ceniza avanzando sobre el mar Rojo. El Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program confirmó que este es el primer episodio eruptivo documentado del volcán en 12.000 años.

Las autoridades difundieron fotografías y videos que muestran la columna gris elevándose con fuerza desde el cráter, mientras el pueblo de Afdera y otras localidades cercanas al desierto de Danakil amanecieron cubiertas de ceniza.

El Departamento Meteorológico de la India informó que la nube volcánica se desplazó hacia China y se despejaría del espacio aéreo indio antes del miércoles. Su director general, Mrutyunjay Mohapatra, explicó que el impacto de las cenizas se limita a la troposfera superior, pero destacó que se mantiene una estrecha coordinación entre las oficinas meteorológicas y los principales aeropuertos.

Cancelaron vuelo por precaución ante la intensidad del humo

Aunque la actividad eruptiva del Hayli Gubbi ya se detuvo, la nube de ceniza continúa desplazándose y afectando el tráfico aéreo en la región. Air India canceló este 25 de noviembre más de una decena de vuelos internacionales y domésticos, incluidos trayectos desde Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí hacia ciudades como Nueva Delhi, Hyderabad, Bombay y Chennai. La aerolínea señaló que la medida busca realizar inspecciones preventivas en aeronaves que pudieron haber atravesado zonas expuestas a partículas volcánicas.

La compañía indicó que está brindando asistencia a los pasajeros afectados, mientras otras aerolíneas indias —entre ellas IndiGo y Akasa Air— mantienen vigilancia sobre la evolución de la nube volcánica. Ante el riesgo que representa para la aviación, la Dirección General de Aviación Civil de la India ordenó a todas las compañías revisar sus planes de vuelo y ajustar rutas o combustibles cuando sea necesario.

Notas relacionadas
Etiopía: el volcán Hayli Gubbi entra en erupción tras casi 12.000 años de silencio

Etiopía: el volcán Hayli Gubbi entra en erupción tras casi 12.000 años de silencio

LEER MÁS
Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

Indonesia activa nivel de advertencia tras la erupción del volcán Semeru y evacúa a cientos de residentes

LEER MÁS
El lago más hermoso del mundo está en América Latina y fue formado por una erupción volcánica hace 84.000 años

El lago más hermoso del mundo está en América Latina y fue formado por una erupción volcánica hace 84.000 años

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

LEER MÁS
Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

El país de América Latina donde necesitas más de 5 sueldos al año para comprar un auto: el más caro del mundo junto a Turquía

LEER MÁS
China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

China sería desplazado por este país que usaría más de 5.000 baterías de litio para operar un barco eléctrico en Sudamérica

LEER MÁS
¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

¿Quién es Nelson Ávila, el economista que busca la presidencia con un plan de empleo juvenil e industria en Honduras 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Mundo

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Muere el piloto Lurrique Ferrari tras una maniobra en un espectáculo de acrobacias en moto en Brasil

Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025