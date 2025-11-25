La súbita erupción del volcán Hayli Gubbi, inactivo durante casi 12.000 años, sorprendió a la región de Afar, en el noreste de Etiopía, generando una enorme columna de ceniza que alcanzó los 14 kilómetros de altura. El material volcánico se desplazó rápidamente sobre el mar Rojo y llegó hasta Yemen y Omán, provocando alertas atmosféricas y afectando el tráfico aéreo internacional. Decenas de vuelos en la India y Medio Oriente fueron suspendidos o desviados debido a la baja visibilidad y al riesgo para los motores de aeronaves.

En declaraciones a The Associated Press, el funcionario local Mohammed Seid explicó que, aunque no se reportaron fallecidos ni pérdidas de ganado, la erupción dejó cubiertos de ceniza a varios poblados de Afdera. La comunidad, integrada mayoritariamente por pastores, enfrenta ahora un escenario crítico: la capa de polvo volcánico ha contaminado pastizales y reservas de agua.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC) confirmó que el Hayli Gubbi permaneció en actividad durante varias horas el domingo 23 de noviembre, su primera erupción registrada en miles de años. Ubicado a unos 800 kilómetros al noreste de Adís Abeba y cerca de la frontera con Eritrea, el volcán continúa bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevas emisiones de ceniza.

PUEDES VER: Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Erupción se detectó mediante imágenes satelitales

El Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Tolosa detectó la erupción del Hayli Gubbi mediante imágenes satelitales que mostraron una densa nube de ceniza avanzando sobre el mar Rojo. El Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program confirmó que este es el primer episodio eruptivo documentado del volcán en 12.000 años.

Las autoridades difundieron fotografías y videos que muestran la columna gris elevándose con fuerza desde el cráter, mientras el pueblo de Afdera y otras localidades cercanas al desierto de Danakil amanecieron cubiertas de ceniza.

El Departamento Meteorológico de la India informó que la nube volcánica se desplazó hacia China y se despejaría del espacio aéreo indio antes del miércoles. Su director general, Mrutyunjay Mohapatra, explicó que el impacto de las cenizas se limita a la troposfera superior, pero destacó que se mantiene una estrecha coordinación entre las oficinas meteorológicas y los principales aeropuertos.

Cancelaron vuelo por precaución ante la intensidad del humo

Aunque la actividad eruptiva del Hayli Gubbi ya se detuvo, la nube de ceniza continúa desplazándose y afectando el tráfico aéreo en la región. Air India canceló este 25 de noviembre más de una decena de vuelos internacionales y domésticos, incluidos trayectos desde Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudí hacia ciudades como Nueva Delhi, Hyderabad, Bombay y Chennai. La aerolínea señaló que la medida busca realizar inspecciones preventivas en aeronaves que pudieron haber atravesado zonas expuestas a partículas volcánicas.

La compañía indicó que está brindando asistencia a los pasajeros afectados, mientras otras aerolíneas indias —entre ellas IndiGo y Akasa Air— mantienen vigilancia sobre la evolución de la nube volcánica. Ante el riesgo que representa para la aviación, la Dirección General de Aviación Civil de la India ordenó a todas las compañías revisar sus planes de vuelo y ajustar rutas o combustibles cuando sea necesario.