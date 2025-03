Cronología del caso John F. Kennedy: momento del atentado, autopsia, Fidel Castro y más detalles tras publicación de nuevos archivos

El asesinato de John F. Kennedy es uno de los eventos más estudiados y debatidos en la historia reciente de los Estados Unidos. A pesar de las investigaciones oficiales, el caso sigue lleno de incógnitas que alimentan teorías de conspiración. Recientemente, la publicación de nuevos documentos desclasificados ha arrojado luz sobre detalles cruciales que, aunque no resuelven todos los misterios, aportan información sobre el trágico día en que el presidente fue asesinado.

El asesinato de Kennedy no solo cambió el curso de la historia política de Estados Unidos, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria colectiva mundial. Desde su trágico final en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, hasta la última divulgación de documentos por parte del gobierno estadounidense, el caso sigue siendo objeto de análisis, discusión y, sobre todo, especulación.

¿Cuándo ocurrió el atentado de John F. Kennedy?

El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy, el 35.º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado mientras realizaba una visita oficial a Dallas, Texas. Ese día, Kennedy viajaba en un automóvil descapotable junto a su esposa Jacqueline y el gobernador de Texas, John Connally.

La caravana presidencial circulaba por Dealey Plaza cuando, a las 12:30 p.m., se escucharon disparos que impactaron al presidente en el cuello y en el cráneo que causó un desgarro en este último. Del mismo modo, el gobernador Connally sufrió un impacto de bala que ingresó en su hombro y salió por debajo de su pecho.

Un segundo disparo desgarró el cráneo de John F. Kennedy. Foto: El País.

El informe de la autopsia al cuerpo de John F. Kennedy

Según archivos del gobierno, la causa del fallecimiento de John F. Kennedy fue una herida de bala en la cabeza. El Dr. Perry observó una herida masiva en la cabeza y una segunda herida mucho más pequeña en la parte anterior baja del cuello.

Durante la intervención médica se produjo un paro cardíaco y las compresiones torácicas no lograron restablecer la acción cardíaca. El presidente fue declarado muerto aproximadamente treinta o cuarenta minutos tras recibir las heridas.

El reporte de la autopsia al expresidente John F. Kennedy. Foto: National Archives

¿Qué vínculo tiene Fidel Castro con el caso de John F. Kennedy?

Hubo teorías sobre que Fidel Castro estuvo detrás del asesinato a John F. Kennedy. No obstante, se descartó debido a que Castro no habría llegado tan lejos para desatar una guerra con Estados Unidos, según The Guardian. Incluso, realizar este acto hubiera colocado en un punto de fuerte peligro al régimen.

Por otro lado, el medio BBC señaló que Cuba hizo una denuncia por supuestos planes de la CIA para asesinar al líder comunista. Asimismo, se evidenció que hubo oportunidades en donde la CIA le colocó un precio a la cabeza del líder cubano y a las personas más cercanas a él. "Los emigrados pagarían US$100.000 por la muerte de Fidel (aproximadamente US$ 1.3 millones en la actualidad), y otros US$20.000 por Raúl y Guevara, respectivamente (unos US$256.000 ahora)", señaló BBC.

¿Qué revelan los nuevos archivos del asesinato de John F. Kennedy?