La manifestación organizada por la autodenominada "Generación Z" este sábado en Ciudad de México reunió a miles de personas de diferentes edades y terminó en disturbios cerca del Palacio Nacional, donde se encuentra el Poder Ejecutivo.

Aunque comenzó como una marcha pacífica, la protesta culminó en la Plaza Mayor de México, donde un grupo conocido como el "bloque negro" atacó las vallas que protegían el Palacio Nacional con martillos y piedras hasta derribarlas.

Esto desató un enfrentamiento con la policía, que respondió lanzando gases lacrimógenos y de extintor. Según los reportes de prensa, los paramédicos atendieron a al menos 20 personas que resultaron heridas debido a los golpes recibidos.

Así inició la marcha de la 'Generación Z' en México

La manifestación de "Generación Z" comenzó en el Ángel de la Independencia con una mezcla de banderas blancas, otras del anime One Piece y algunas más con el rostro de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado, que reemplazó el escudo de México. La mayoría de los asistentes llevaba vestimenta blanca y sombreros, imitando el estilo del fallecido alcalde.

Aunque predominaban las personas mayores de 30 años, los jóvenes eran pocos en comparación, salvo en el último tramo, ya cerca del Zócalo, donde un grupo de jóvenes encapuchados arrojó piedras y botellas al Palacio Nacional, que estaba protegido con vallas, como es común en este tipo de protestas. Durante el enfrentamiento con la policía, algunas de ellas fueron derribadas.

Sin embargo, el resto de la manifestación se desarrolló de manera tranquila. Entre los principales cánticos, destacaron los ataques a la presidenta Claudia Sheinbaum, el rechazo a la idea de que “no somos inteligencia artificial” y las demandas de “fuera Morena”.

Una protesta en medio de polémicas

La manifestación de este sábado, que se convirtió en la primera gran protesta contra el gobierno de Sheinbaum, estuvo rodeada de controversia desde un inicio. A lo largo de la semana, el gobierno acusó a la oposición de manipular y tomar control de lo que se presentaba como una convocatoria espontánea de los jóvenes.

Asimismo, la presidenta presentó un informe detallado en el que señaló una "estrategia digital articulada". Según el informe, detrás de la protesta estaban involucrados influencers, figuras opositoras, bots y cuentas vinculadas a Atlas Network, una organización de ideología conservadora que tiene presencia en varios países.

El relato de los manifestantes a la marcha

La protesta nacional se convirtió en un punto de encuentro para estudiantes, campesinos, militantes de partidos opositores y ciudadanos originarios de Michoacán, como Christian, quien contó a EFE que la violencia en su región ha superado todo límite, y que el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, es una prueba de ello.

“Es el cinismo por parte de los políticos, si realmente hubiera una aceptación por parte de ellos de que hay un problema de violencia, creo que esto sería más fácil de tratar”, afirmó el ciudadano, quien se definió como “apartidista” y subrayó que “nadie le dio ni un peso” por participar en la marcha.

Por otra parte, Fernanda, de 29 años, compartió sus motivos para acudir: “Estoy aquí porque amo a México”. La joven cuestionó el informe de Infodemia presentado por el Gobierno y criticó la forma en que se minimizó la protesta. “Claudia tiene miedo. No somos pocos como dijeron, tampoco somos bots. Somos personas reales, gente cansada, estudiantes, trabajadores y gente que quiere un México mejor”.