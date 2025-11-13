¡Perú y México se unen! Septeto Acarey y La Sonora Dinamita presentan ‘Que suene la fiesta’

Septeto Acarey, liderado por Reynier Pérez, no deja de sorprender y cautivar con su buena música. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Septeto Acarey, liderado por Reynier Pérez, no deja de sorprender y cautivar con su buena música. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Septeto Acarey, agrupación peruana liderada por Reynier Pérez, continúa sorprendiendo al público con propuestas musicales llenas de energía y sabor. En esta oportunidad, el grupo presenta ‘Que suene la fiesta’, una pegajosa canción en ritmo de cumbia que nace de una colaboración especial con la legendaria banda mexicana La Sonora Dinamita.

Reconocidos por su trayectoria en la salsa y las baladas románticas, Septeto Acarey incursiona ahora en el género de la cumbia, apostando por una letra festiva que celebra la vida cotidiana, las reuniones familiares, el barrio y la amistad. Esta fusión entre la alegría peruana y el sabor mexicano da como resultado un tema que destaca por su fuerza rítmica y su carácter integrador.

“Estamos muy emocionados con esta colaboración. Que La Sonora Dinamita, un ícono de la música tropical, haya aceptado trabajar con nosotros es motivo de gran orgullo. Sentimos que vamos por buen camino y que nuestro esfuerzo sigue rindiendo frutos”, comenta Reynier Pérez, vocalista y fundador de Septeto Acarey.

Septeto Acarey en busca de la internacionalización



Con este nuevo lanzamiento, la agrupación reafirma su proyección en toda América Latina, fortaleciendo su presencia a través de colaboraciones internacionales y un estilo que mezcla lo tradicional con lo moderno. Su capacidad de adaptarse a diferentes géneros sin perder identidad ha sido clave para su crecimiento sostenido en la escena musical.

Además, ‘Que suene la fiesta’ representa un paso más en la evolución del grupo, mostrando una faceta renovada y versátil que conecta con audiencias de distintas generaciones. Esta propuesta evidencia el compromiso de Septeto Acarey con la innovación y la búsqueda constante de sonidos que inspiren y celebren la cultura latina.

El tema ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Sin duda, cuando Perú y México se unen a través de la música, la celebración trasciende fronteras.

