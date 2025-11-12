Perú y Francia siempre destacaban por sus himnos, pero fueron superados por otros países de América Latina. | Composición LR

El himno nacional es, para muchos países, una síntesis de identidad y emoción colectiva. Según el último informe de la revista británica The Economist, varios himnos "adolecen de armonías monótonas y lugares comunes aburridos", mientras que solo unos pocos alcanzan una dimensión artística y emocional excepcional.

La revista eligió como el mejor himno nacional del mundo al de Sudáfrica, "Nkosi Sikelel’ iAfrika" (Dios bendiga a África), una composición coral que mezcla lenguas y sentimientos de unidad. En segundo lugar, se ubicó el himno de Rusia, por su potencia y solemnidad. El tercer puesto sería para una nación de América Latina, que sobresalió por su belleza instrumental.

¿Cuál es el mejor himno nacional de América Latina que supera a Perú?

El tercer puesto del ranking fue otorgado al himno nacional de Uruguay, "Orientales, la Patria o la Tumba", que The Economist calificó como una obra musical exuberante, "difícil de superar por su riqueza instrumental y su espíritu operístico". Según la publicación, su composición recuerda más a una obertura de Gioachino Rossini que a un himno tradicional, y destaca su complejidad melódica y la fuerza de su interpretación.

Creado en 1840 por el compositor húngaro Francisco José Debali, el himno uruguayo es considerado una de las piezas más extensas del mundo, con una duración de unos seis minutos si se interpreta completo. Sin embargo, en los actos oficiales solo se canta una estrofa. Para los críticos, su grandeza radica en el equilibrio entre la solemnidad patriótica y la intensidad artística, algo que lo coloca por encima de otros himnos latinoamericanos, incluido el del Perú.

Los 12 mejores himnos nacionales, según The Economist

El ranking de The Economist incluye doce himnos que destacan por su belleza musical, su historia y su poder emotivo. Aunque muchos esperaban ver al himno peruano —considerado uno de los más emotivos de Sudamérica—, no figura en la lista.