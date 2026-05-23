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China reporta al menos 90 muertos tras explosión de gas en una mina de carbón y es el mayor incidente desde 2009

El presidente Xi Jinping exige investigación exhaustiva y atención a heridos, resaltando la necesidad de mejorar la seguridad laboral en el sector minero chino, tradicionalmente accidentado.

Las autoridades locales señalaron que las operaciones de rescate continúan. Foto: X.
Las autoridades locales señalaron que las operaciones de rescate continúan. Foto: X.
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Al menos 90 personas murieron y 123 resultaron heridas tras una explosión de gas en la mina de carbón Liushenyu, ubicada en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi, en el norte de China, informó la agencia estatal Xinhua. El accidente involucró a 247 trabajadores que se encontraban bajo tierra en el momento de la tragedia y se convirtió en el peor desastre minero desde 2009.

La mina es operada por Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, establecida en 2010 y controlada por Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, según registros corporativos.

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Las autoridades locales señalaron que las operaciones de rescate continúan, con la participación de siete equipos de rescate y médicos, con 755 personas desplegadas en el lugar. Imágenes de CCTV muestran a rescatistas con cascos y camillas, mientras ambulancias esperan en la superficie para atender a los afectados.

Entre los sobrevivientes se encuentra el minero Wang Yong, quien relató a la televisión estatal cómo la explosión lo atrapó entre humo y gases tóxicos: “Estuve en el suelo durante una hora aproximadamente, y me desperté yo solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina”. Cuatro de los heridos permanecen en estado crítico.

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Xi ordena investigación

El gobierno chino, liderado por el presidente Xi Jinping, instruyó que “no escatimen esfuerzos” en la atención a los heridos y exigió una investigación exhaustiva sobre la causa del accidente.

El mandatario enfatizó que “todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes”. Además, se ordenó una rigurosa rendición de cuentas de los responsables, y ya se detuvo a al menos un ejecutivo de la empresa involucrada.

Shanxi, epicentro de la minería del carbón en China, ha sido escenario de numerosos accidentes pese a la implementación de medidas de seguridad más estrictas en las últimas décadas. En 2009, una explosión en la provincia de Heilongjiang dejó 108 muertos, y en 2023 un derrumbe en Mongolia Interior cobró la vida de 53 mineros.

Entre el carbón y la energía renovable

La provincia, una de las más pobres del país, sigue siendo un nodo crítico de extracción de carbón, que emplea a más de 1,5 millones de personas en China, principal consumidor mundial de este recurso energético.

Las autoridades indicaron que los niveles de monóxido de carbono en la mina superaban los límites permitidos, lo que sugiere condiciones de trabajo peligrosas. La tragedia ocurre mientras el país avanza en energías verdes, pero mantiene el carbón como fuente confiable frente a la intermitencia de la energía renovable.

Este accidente vuelve a poner en evidencia los desafíos de seguridad laboral en la industria minera china, donde la combinación de altos volúmenes de producción, infraestructura antigua y protocolos deficientes sigue provocando tragedias, pese a los avances regulatorios.

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