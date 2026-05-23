La iniciativa fue presentada en una rueda de prensa conjunta por el portavoz presidencial. Foto: AFP.

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El Gobierno de Bolivia anunció una nueva operación 'humanitaria' destinada a desbloquear la carretera principal del occidente del país, afectada por más de 10 días de protestas campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La iniciativa fue presentada en una rueda de prensa conjunta por el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, y los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo; y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano.

La operación, denominada 'Corredor humanitario de las banderas blancas', se ejecutará este sábado con el objetivo de garantizar el tránsito de alimentos, oxígeno y medicamentos hacia El Alto y La Paz, las ciudades más afectadas por los bloqueos, explicó Oviedo.

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“El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, indicó, y destacó que la intervención “no está yendo a buscar ningún enfrentamiento”. La misión estará a cargo de la Policía, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Además, Oviedo aseguró que contarán con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica, en un intento de dar transparencia y seguridad a la operación.

Segunda operación 'humanitaria'

La tensión en las calles ya se evidenció en una primera intervención el pasado sábado 16, cuando policías y militares intentaron despejar las rutas principales de La Paz, pero se encontraron con resistencia de los manifestantes, que respondieron con piedras y cargas de dinamita. El desbloqueo fue parcial y temporal, y las protestas se retomaron poco después para evitar un "derramamiento de sangre".

En paralelo, el ministro Justiniano convocó a la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari a dialogar este domingo para buscar soluciones a los problemas que consideró "legítimos".

Asimismo, anunció que el Consejo Económico y Social, presentado días atrás por el presidente Paz, celebrará su sesión constitutiva este miércoles para definir su metodología de trabajo y una agenda con las prioridades nacionales.

Movilizaciones por el cansancio

Las manifestaciones, que se originaron en La Paz y se han extendido a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, reúnen a campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la dimisión del mandatario centroderechista.

La crisis económica, con una inflación interanual del 14% en abril, ha exacerbado los reclamos, que incluyen desde salarios hasta la calidad de los combustibles y los precios de la canasta familiar.

Los manifestantes avanzaron desde El Alto hacia el centro de la capital, con cascos, ponchos y banderas indígenas, y se enfrentaron a gases lacrimógenos y cordones policiales frente al Palacio Quemado. "¡Que renuncie, carajo!", gritaron mientras paralizaban las calles y bloqueaban temporalmente accesos estratégicos, como el aeropuerto de la región.