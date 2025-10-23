HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Jai Prakash Yadav, un reconocido domador de serpientes de India, murió tras ser mordido por una cobra durante trabajo de reubicación en plena demostración pública.

El domador de cobras de India, Jai Prakash Yadav, murió tras sufrir fatal mordedura.
El domador de cobras de India, Jai Prakash Yadav, murió tras sufrir fatal mordedura. | Facebook

La ciudad de Hajipur, en India, quedó consternada tras la confirmación, por parte de las autoridades, de la muerte de Jai Prakash Yadav, un conocido domador de cobras.

En redes sociales circuló un video que captura el instante preciso en el que Yadav, mientras realizaba un trabajo de reubicación, es mordido por una cobra en plena calle. Lo que más impactante es que decenas de personas fueron testigos de los últimos minutos de vida del hombre, pero no pudieron hacer nada para ayudarlo.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 100 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

lr.pe

Así ocurrió el ataque letal famoso domador de cobras de India

JP Yadav, conocido en redes como “Yarp Mitra”, que significa “amigo de las serpientes”, era un domador de cobras que se dedicaba a compartir videos en los que mostraba cómo reubicaba a estos reptiles cuando aparecían en zonas residenciales. El reporte del pasado 6 de julio parecía ser solo un día más en su trabajo, pero no sabía que ese sería su último con vida.

En las imágenes que circulan en las redes sociales, se ve a Yadav arrodillado frente a una cobra peligrosa, que, visiblemente alterada, lo atacó. Pese a esto, él logró esquivar el primer ataque y luego tomó al reptil con sus manos, se levantó y lo mostró orgulloso como si fuera un trofeo ante la multitud que lo observaba. Sin embargo, no logró sujetar bien a la serpiente, lo que le permitió morderlo en la mano. El veneno de la cobra rápidamente ingresó en su cuerpo, y el hombre comenzó a sufrir las consecuencias de la sustancia letal.

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá una de las monedas más devaluadas del mundo al cerrar el 2025: no es el bolívar ni el peso boliviano

lr.pe

La muerte del domador Jai Prakash Yadav

Después de ser mordido por la cobra, “Yarp Mitra” intentó meter al reptil en un recipiente plástico para reubicarlo. Sin embargo, antes de lograrlo, el veneno comenzó a hacer efecto, y se desplomó, perdiendo el conocimiento. En ese momento, la serpiente logró escapar del recipiente, lo que causó pánico entre los presentes.

De acuerdo con los informes de medios locales, el domador permaneció varios minutos en el suelo, sin que nadie se acercara a él. La cobra seguía cerca, y nadie se atrevió a arriesgarse a enfrentar el mismo destino.

Fue solo cuando el animal se alejó que los acompañantes del domador pudieron levantarlo y llevarlo a un hospital cercano. Lamentablemente, ya era demasiado tarde, y los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

PUEDES VER: El territorio de 1 km² en América Latina compartido por 2 países que selló la paz de una guerra y hoy es un cementerio

lr.pe

Muerte de domador fue dada a conocer por creador de contenido

La historia de Jai Prakash fue compartida en Facebook gracias a Niyaz Ali Khan, un creador de contenido que fue quien compartió el último video en el que se le vio con vida al domador antes de su trágico fallecimiento.

En sus redes sociales, Niyaz explicó que el fatal accidente fue causado por una cobra naja, también conocida como Gehu-an, un reptil extremadamente peligroso debido a su potente neurotoxina.

El joven aprovechó la ocasión para advertir sobre los riesgos de intentar capturar animales tan letales. “Les ruego a las personas que atrapan serpientes: No pongan su vida en peligro por un poco de diversión”, escribió en su publicación de Facebook.

Notas relacionadas
Google invertirá US$ 15.000 millones en India y construirá mayor centro de IA fuera de EE.UU.

Google invertirá US$ 15.000 millones en India y construirá mayor centro de IA fuera de EE.UU.

LEER MÁS
El único plato vegetariano de América Latina que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025: superó a la India y Brasil

El único plato vegetariano de América Latina que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025: superó a la India y Brasil

LEER MÁS
Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 100 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 100 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo lo habría defendido tras escándalo con Maju Mantilla: “¿Por qué culpan a Gustavo?”, afirmó Janet Barboza

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Estados Unidos promete operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina

Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025