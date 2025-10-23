La ciudad de Hajipur, en India, quedó consternada tras la confirmación, por parte de las autoridades, de la muerte de Jai Prakash Yadav, un conocido domador de cobras.

En redes sociales circuló un video que captura el instante preciso en el que Yadav, mientras realizaba un trabajo de reubicación, es mordido por una cobra en plena calle. Lo que más impactante es que decenas de personas fueron testigos de los últimos minutos de vida del hombre, pero no pudieron hacer nada para ayudarlo.

Así ocurrió el ataque letal famoso domador de cobras de India

JP Yadav, conocido en redes como “Yarp Mitra”, que significa “amigo de las serpientes”, era un domador de cobras que se dedicaba a compartir videos en los que mostraba cómo reubicaba a estos reptiles cuando aparecían en zonas residenciales. El reporte del pasado 6 de julio parecía ser solo un día más en su trabajo, pero no sabía que ese sería su último con vida.

En las imágenes que circulan en las redes sociales, se ve a Yadav arrodillado frente a una cobra peligrosa, que, visiblemente alterada, lo atacó. Pese a esto, él logró esquivar el primer ataque y luego tomó al reptil con sus manos, se levantó y lo mostró orgulloso como si fuera un trofeo ante la multitud que lo observaba. Sin embargo, no logró sujetar bien a la serpiente, lo que le permitió morderlo en la mano. El veneno de la cobra rápidamente ingresó en su cuerpo, y el hombre comenzó a sufrir las consecuencias de la sustancia letal.

La muerte del domador Jai Prakash Yadav

Después de ser mordido por la cobra, “Yarp Mitra” intentó meter al reptil en un recipiente plástico para reubicarlo. Sin embargo, antes de lograrlo, el veneno comenzó a hacer efecto, y se desplomó, perdiendo el conocimiento. En ese momento, la serpiente logró escapar del recipiente, lo que causó pánico entre los presentes.

De acuerdo con los informes de medios locales, el domador permaneció varios minutos en el suelo, sin que nadie se acercara a él. La cobra seguía cerca, y nadie se atrevió a arriesgarse a enfrentar el mismo destino.

Fue solo cuando el animal se alejó que los acompañantes del domador pudieron levantarlo y llevarlo a un hospital cercano. Lamentablemente, ya era demasiado tarde, y los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Muerte de domador fue dada a conocer por creador de contenido

La historia de Jai Prakash fue compartida en Facebook gracias a Niyaz Ali Khan, un creador de contenido que fue quien compartió el último video en el que se le vio con vida al domador antes de su trágico fallecimiento.

En sus redes sociales, Niyaz explicó que el fatal accidente fue causado por una cobra naja, también conocida como Gehu-an, un reptil extremadamente peligroso debido a su potente neurotoxina.

El joven aprovechó la ocasión para advertir sobre los riesgos de intentar capturar animales tan letales. “Les ruego a las personas que atrapan serpientes: No pongan su vida en peligro por un poco de diversión”, escribió en su publicación de Facebook.