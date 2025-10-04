HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

El único plato vegetariano de América Latina que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025: superó a la India y Brasil

Hay un único plato vegetariano de América Latina que figura entre los diez mejores del mundo, con una valoración de 4,4 según el ranking de Taste Atlas 2025.

El guacamole es el único plato vegetariano de América Latina que figura en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025.
El guacamole es el único plato vegetariano de América Latina que figura en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025. | Foto: Composición LR/ ChatGPT/ Difusión

Los platos vegetarianos en América Latina reflejan la enorme diversidad cultural y natural del continente. Aunque tradicionalmente muchas cocinas de la región han girado en torno a productos de origen animal, en los últimos años ha crecido el interés por opciones basadas en vegetales, legumbres y cereales autóctonos. Ingredientes como el maíz, la quinua, los frijoles, el aguacate y una amplia variedad de frutas tropicales constituyen la base de preparaciones creativas y nutritivas.

Precisamente, un país de este continente figura entre los diez primeros del ranking de los mejores platos vegetarianos, según Taste Atlas 2025, superando a naciones como Brasil e India, reconocidas por su amplia oferta culinaria vegana. Su presencia en la lista confirma el creciente reconocimiento internacional de la gastronomía latinoamericana.

lr.pe

¿Cuál es el único plato vegetariano que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025?

El único plato vegetariano que figura entre los diez mejores del mundo es el guacamole de México, según Taste Atlas 2025, donde ocupa el puesto siete con una valoración de 4,4. El guacamole, uno de los manjares más representativos de la gastronomía mexicana, tiene una historia que se remonta al Imperio azteca del siglo XVI. Su preparación, sencilla pero llena de sabor, combina aguacates maduros machacados con cebolla, chile, tomatillo y cilantro, ingredientes que juntos crean una mezcla cremosa, fresca y nutritiva.

Guacamole - Wikipedia, la enciclopedia libre

El guacamole figura en el puesto número siete de los mejores platos vegetarianos del mundo, según Taste Atlas. Foto: Difusión

Entre las variedades más apreciadas por su textura y sabor destacan el Hass y el Fuerte. Tradicionalmente, se prepara en un molcajete, mortero de piedra volcánica donde se muelen los ingredientes para liberar sus aromas. Hoy se disfruta en todo el mundo como acompañamiento de nachos, totopos o tortillas, pero su esencia sigue siendo la misma: servirse fresco, antes de que el aguacate pierda su característico tono verde y se oxide.

El top 10 de los mejores platos vegetarianos del mundo, según Taste Atlas 2025

Taste Atlas, reconocido portal de comida especializada en cocina tradicional, publicó su ranking 2025 con los 10 mejores platos vegetarianos del mundo. Países como Argelia y Grecia lideran la lista de este top.

  • Karantika (Argelia)
  • Wali wa kukaanga (Kenia)
  • Pitaroudia (Grecia)
  • Maakouda (Marruecos)
  • Mahjouba (Algeria)
  • Falafel egipcio (Egipto)
  • Guacamole (México)
  • Hummus (Líbano)
  • Dal tadka (India)
  • Yemista (Grecia)

