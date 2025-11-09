HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a peruano en Chile: sujetos le dispararon por la espalda mientras paseaba con su pareja

Tres sujetos encapuchados interceptaron a la víctima en las calles de la comuna Quilicura, en Chile, disparándole en varias ocasiones antes de huir. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Un nuevo homicidio en Quilicura, Región Metropolitana de Chile, dejó a un ciudadano peruano muerto a balazos mientras caminaba con su pareja. El crimen ocurrió cerca de las 11:00 p.m. de este sábado.
Un nuevo homicidio en Quilicura, Región Metropolitana de Chile, dejó a un ciudadano peruano muerto a balazos mientras caminaba con su pareja. El crimen ocurrió cerca de las 11:00 p.m. de este sábado.

Un nuevo homicidio en la vía pública volvió a sacudir la Región Metropolitana de Chile en menos de siete horas. Esta vez, el ataque ocurrió en la comuna de Quilicura, donde un ciudadano peruano fue asesinado a balazos por desconocidos mientras caminaba con su pareja. Según información policial, el crimen ocurrió cerca de las 11:00 p.m. de este sábado en la intersección de la calle Las Garzas con el Pasaje 20. La víctima fue interceptada por tres sujetos a rostro cubierto, quienes le dispararon varias veces y huyeron del lugar. El hombre murió en el acto, mientras que su acompañante resultó ilesa.

Según informaron medios chilenos, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que podría tratarse de un ajuste de cuentas, y que el compatriota asesinado habría estado vinculado a una banda de tráfico de drogas en el sector. Además, se reportó que la persona fallecida tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Se sabe que los sujetos habrían estado esperando para abordar a su víctima, lo que refuerza la información preliminar de que no se trató de un robo.

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Investigan homicidio de peruano

El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios) y de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, quienes trabajan en la recolección de pruebas y testimonios en la zona. Una de las pruebas clave estaría en las cámaras de videovigilancia.

El comisario de la BH, Danilo Sepúlveda, informó que “la víctima, mientras transitaba en compañía de su pareja, fue abordado por tres sujetos, quienes a rostro cubierto efectuaron múltiples disparos ocasionándole la muerte en el lugar”.

Chuquitanta, el terreno de Lima Norte tomado por el crimen organizado: 6 asesinatos en menos de un mes

Otro homicidio en la Región Metropolitana de Chile

Este homicidio se suma al registrado horas antes, alrededor de las 5:00 p.m. en la comuna de Peñalolén, donde un hombre fue acribillado frente a su domicilio por un encapuchado que posteriormente se dio a la fuga.

Las autoridades aún investigan si ambos ataques podrían tener algún vínculo o si se trata de hechos aislados. No obstante, el incremento de hechos violentos en la Región Metropolitana ha generado preocupación entre los vecinos y el Gobierno, especialmente por el aumento de homicidios con armas de fuego en espacios públicos.

