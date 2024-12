Karate Kid Legends: ¿quién fue Fumio Demura, el maestro que inspiró al Señor Miyagi en la vida real?

El mundo del cine fue sorprendido con la revelación de Sony que confirma una secuencia de la franquicia de la película de artes marciales Karate Kid llamado, "Karate Kid: Legends". La cinta reúne a Ralph Macchio, como Daniel LaRusso, y a Jackie Chan, como Sr. Han, de la versión de 2010. Sin embargo, el icónico Sr. Miyagi, interpretado por el legendario Pat Morita fue quien se robó la atención de los aficionados de la saga.

El actor norteamericano, de origen japonés, fue el encargado de guiar a Macchio en su proceso a convertirse en maestro de las artes marciales. Sin embargo, Morita no era conocedor del Karate, por lo que su personaje estuvo inspirado en un maestro japonés que migró a Estados Unidos.

¿Quién es Fumio Demura, la inspiración del Señor Miyagi?

Según el documental "The real Miyagi", el modelo que tenían los guionistas para crear al Señor Miyagi fue Fumio Demura, un reconocido Karateca japonés en el estado de California.

Nacido en Yokohama, en 1938, Demura fue un pionero en el campo de las Formas Musicales, ya que fue el primero en usar música en sus demostraciones, obteniendo reconocimiento entre el público estadounidense.

En la década de los setenta, luego de una larga trayectoria en Japón, Demura decide emprender el viaje a Estados Unidos. En suelo estadounidense fue un gran difusor del karate, con un dojo en la ciudad de Santa Ana, California, escribiendo varios libros de esta arte marcial.

Fue elegido como "Maestro de Karate del año", en 1969, por el Black Belt Hall of Fame, y en 1975 fue nombrado "Artista Marcial del año". Posteriormente, hace una incursión en el cine de Hollywood con la película "Isla del Doctor Moreau".

En su estadía en Estados Unidos, el karateca japonés desempeñó un rol importante en la saga de Karate Kid; ya que, fue el maestro en preparar al actor Pat Morita en su rol del Señor Miyagi. Asimismo, fue consultor para las escenas de la película y como actor de doble en las escenas de acción.

Pat Morita (Izquierda) al costado de Fumio Demura en el set de Karate Kid, Foto: Britannia.

¿Quiénes fueron los postulantes para interpretar al Señor Miyagi?

Pat Morita asistió a su primer casting con grandes expectativas, consciente de que era uno de los pocos actores de origen oriental con espacio en Hollywood. Tras la prueba, se sintió satisfecho y seguro. Sin embargo, lo que desconocía era que los productores lo habían descartado casi de inmediato al verlo. El modelo ideal era el prestigioso Toshirō Mifune, Morita se encontraba en el extremo opuesto. Era un comediante, y los realizadores temían que ese antecedente generara prejuicios en el público y le restara credibilidad al personaje.

Otro desafío fue su total desconocimiento del karate. Morita no tenía ninguna experiencia con este arte marcial. Cuando le mencionaron el problema, el actor se mostró ofendido y respondió con firmeza: “No necesitan a un campeón mundial de karate, necesitan un actor, y eso es lo que he sido durante décadas”. Años más tarde, Morita señaló que haber interpretado tan convincentemente a un maestro de karate, a pesar de no saber nada del tema, demostraba su talento actoral.

El último obstáculo fue su edad. Aunque en la película aparentaba ser mayor, Pat Morita tenía apenas 53 años. Los productores buscaban a un actor de más edad para encarnar la imagen de sabiduría que exigía el guion.

Tras varios intentos fallidos con otros actores, los responsables de la película volvieron a convocar a Morita en repetidas ocasiones. A pesar de que algo no terminaba de convencerlos en cada prueba, el actor insistió y tuvo que enfrentar cinco audiciones antes de ser finalmente seleccionado para el papel.