Los correos revelan que Ghislaine Maxwell habría estado involucrada en la organización de un viaje a Perú en 2002. | Foto: composición LR

Los correos revelan que Ghislaine Maxwell habría estado involucrada en la organización de un viaje a Perú en 2002. | Foto: composición LR

El medio británico The Guardian informó que Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, intercambió correos con una persona identificada como 'El Hombre Invisible'. Al parecer, el sujeto en cuestión sería Andrew Mountbatten-Windsor, más conocido como el príncipe Andrés de la Familia Real británica.

En los correos se habló sobre organizar reuniones con 'amigos inapropiados' durante la estadía del 'El Hombre Invisible' en Perú. En el pasado, el hermano menor del actual rey Carlos III reconoció su amistad con Maxwell. Sin embargo, el exduque de York rechazó las acusaciones que lo vinculaban con Epstein, quien fue declarado culpable de tráfico sexual y falleció en 2019.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Archivos de Epstein revelan consulta de 'amigos inapropiados' en Perú

"Estoy aquí en el Campamento de Verano de Balmoral para la Familia Real", dijo 'El Hombre Invisible' en agosto de 2001 y firmó el correo con la letra 'A'. "Hay actividades todo el día y estoy completamente agotada al final de cada jornada. Las chicas están destrozadas y tendré que acostarlas temprano hoy, ¡ya que es agotador separarlas constantemente! ¿Qué tal Los Ángeles? ¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?", envió a Maxwell.

Ghislaine Maxwell y Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

Además, The Guardian señaló que la socia de Epstein se disculpó por solo encontrar amigos 'apropiados'. Entonces, 'El Hombre Invisible' mencionó que dejó la 'RN', que posiblemente se refiere a la 'Royal Navy'. Cabe señalar que Andrés Mountbatten-Windsor se salió de la Marina Real Británica en julio de 2001.

En febrero y marzo de 2002, mantuvieron correspondencia nuevamente. En esta oportunidad, Maxwell reenvió sus correos con Juan Esteban Ganoza, un empresario peruano, y añadió que "Acabo de darle a Andrew tu número de teléfono". 'El Hombre Invisible' respondió que trataría de llamarlo ese mismo día.

Andrew Mountbatten-Windsor junto con bomberos en Lima el 8 de marzo de 2002. Foto: AFP

“Estoy abrumado por la amabilidad y generosidad de las ofertas que me están haciendo”, indicó A luego de que Ganoza preguntara por la edad de las chicas. "Sé que puedo confiar en ti para que lo pases genial y que solo lo presentarás a amigos en los que puedas confiar y para que sean amigables, discretos y divertidos", se encontró en el mensaje reenviado de la socia de Epstein.

PUEDES VER: Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

Continúan investigaciones contra el ex Duque de York

Por otro lado, diversos documentos revelan correos electrónicos en los que abogados de EE. UU. expresaban su preocupación por 'varias inexactitudes fácticas' en las declaraciones del hermano menor de Carlos III, en el marco de la investigación relacionada con Epstein. Las comunicaciones internas emergieron en el contexto de un conflicto público entre el exduque y los fiscales de Estados Unidos, quienes cuestionaron su colaboración en relación con las solicitudes de entrevista.

El equipo jurídico de Mountbatten-Windsor emitió una declaración previa al correo electrónico de junio de 2020, en la que afirmaron que habían ofrecido su colaboración como testigos al Departamento de Justicia en tres ocasiones durante ese año. Los documentos también indican que las autoridades se comunicaron con el FBI el mes pasado para indagar sobre la existencia de alguna investigación activa que vincule a Mountbatten-Windsor con Epstein.