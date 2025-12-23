HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Correos revelan que cómplice de Epstein habría organizado viaje a Perú para que el 'Hombre Invisible' conozca 'chicas'

Archivos revelados por el Departamento de Justicia de EE. UU. expondrían que hubo un intercambio de correos para que un empresario peruano ayudara a un miembro de la Familia Real británica a conseguir 'amigos inapropiados'.

Los correos revelan que Ghislaine Maxwell habría estado involucrada en la organización de un viaje a Perú en 2002.
Los correos revelan que Ghislaine Maxwell habría estado involucrada en la organización de un viaje a Perú en 2002. | Foto: composición LR

El medio británico The Guardian informó que Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, intercambió correos con una persona identificada como 'El Hombre Invisible'. Al parecer, el sujeto en cuestión sería Andrew Mountbatten-Windsor, más conocido como el príncipe Andrés de la Familia Real británica.

En los correos se habló sobre organizar reuniones con 'amigos inapropiados' durante la estadía del 'El Hombre Invisible' en Perú. En el pasado, el hermano menor del actual rey Carlos III reconoció su amistad con Maxwell. Sin embargo, el exduque de York rechazó las acusaciones que lo vinculaban con Epstein, quien fue declarado culpable de tráfico sexual y falleció en 2019.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Restauran foto eliminada de Trump en archivos de Epstein al no hallarse evidencia de víctimas, según el Departamento de Justicia

lr.pe

Archivos de Epstein revelan consulta de 'amigos inapropiados' en Perú

"Estoy aquí en el Campamento de Verano de Balmoral para la Familia Real", dijo 'El Hombre Invisible' en agosto de 2001 y firmó el correo con la letra 'A'. "Hay actividades todo el día y estoy completamente agotada al final de cada jornada. Las chicas están destrozadas y tendré que acostarlas temprano hoy, ¡ya que es agotador separarlas constantemente! ¿Qué tal Los Ángeles? ¿Me has encontrado nuevos amigos inapropiados?", envió a Maxwell.

Ghislaine Maxwell y Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

Ghislaine Maxwell y Andrew Mountbatten-Windsor. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU.

Además, The Guardian señaló que la socia de Epstein se disculpó por solo encontrar amigos 'apropiados'. Entonces, 'El Hombre Invisible' mencionó que dejó la 'RN', que posiblemente se refiere a la 'Royal Navy'. Cabe señalar que Andrés Mountbatten-Windsor se salió de la Marina Real Británica en julio de 2001.

En febrero y marzo de 2002, mantuvieron correspondencia nuevamente. En esta oportunidad, Maxwell reenvió sus correos con Juan Esteban Ganoza, un empresario peruano, y añadió que "Acabo de darle a Andrew tu número de teléfono". 'El Hombre Invisible' respondió que trataría de llamarlo ese mismo día.

Andrew Mountbatten-Windsor junto con bomberos en Lima el 8 de marzo de 2002. Foto: AFP

Andrew Mountbatten-Windsor junto con bomberos en Lima el 8 de marzo de 2002. Foto: AFP

“Estoy abrumado por la amabilidad y generosidad de las ofertas que me están haciendo”, indicó A luego de que Ganoza preguntara por la edad de las chicas. "Sé que puedo confiar en ti para que lo pases genial y que solo lo presentarás a amigos en los que puedas confiar y para que sean amigables, discretos y divertidos", se encontró en el mensaje reenviado de la socia de Epstein.

PUEDES VER: Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

lr.pe

Continúan investigaciones contra el ex Duque de York

Por otro lado, diversos documentos revelan correos electrónicos en los que abogados de EE. UU. expresaban su preocupación por 'varias inexactitudes fácticas' en las declaraciones del hermano menor de Carlos III, en el marco de la investigación relacionada con Epstein. Las comunicaciones internas emergieron en el contexto de un conflicto público entre el exduque y los fiscales de Estados Unidos, quienes cuestionaron su colaboración en relación con las solicitudes de entrevista.

El equipo jurídico de Mountbatten-Windsor emitió una declaración previa al correo electrónico de junio de 2020, en la que afirmaron que habían ofrecido su colaboración como testigos al Departamento de Justicia en tres ocasiones durante ese año. Los documentos también indican que las autoridades se comunicaron con el FBI el mes pasado para indagar sobre la existencia de alguna investigación activa que vincule a Mountbatten-Windsor con Epstein.

Notas relacionadas
Documentos, fotos, correos y registros de vuelos: los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump

Documentos, fotos, correos y registros de vuelos: los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump

LEER MÁS
Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

LEER MÁS
Nuevas revelaciones del archivo de Epstein: expresidente de Colombia aparece en las imágenes divulgadas por Estados Unidos

Nuevas revelaciones del archivo de Epstein: expresidente de Colombia aparece en las imágenes divulgadas por Estados Unidos

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS
El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

No todos cierran en Navidad: estos son los servicios públicos disponibles para trámites urgentes el 25 de diciembre

Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Mundo

Documentos, fotos, correos y registros de vuelos: los archivos revelados de Epstein que involucran a Donald Trump

Jefe del Estado Mayor de Libia muere en accidente aéreo en Turquía: líderes militares que lo acompañaban también fallecieron

Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025