Mundo

Alemania: enfermero es condenado a cadena perpetua por matar a 10 pacientes y 27 intentos de homicidio

El enfermero habría administrado sobredosis de sedantes o analgésicos a sus pacientes, en su mayoría ancianos, para tener menos trabajo durante sus turnos nocturnos, según las autoridades alemanas.

Se realizarán varias exhumaciones para investigar la existencia de posibles víctimas adicionales.
Se realizarán varias exhumaciones para investigar la existencia de posibles víctimas adicionales. | Foto: AFP/Referencial

Un tribunal de Aquisgrán, una ciudad situada al oeste de Alemania, condenó a un enfermero a cadena perpetua, tras ser declarado culpable de asesinar a diez pacientes, así como de 27 intentos de homicidio.

El acusado, un hombre de 44 años que trabajaba en cuidados paliativos, se suma a la lista de casos de asesinos en serie dentro del personal sanitario en Alemania, un país marcado por este tipo de hechos.

Sus víctimas eran ancianos en fase terminal

De acuerdo a las investigaciones, los asesinatos se cometieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en el hospital de Würselen, situado cerca de la ciudad de Aquisgrán.

El tribunal dio seguimiento a las peticiones de la fiscalía, que también había solicitado que, debido a la gravedad de los hechos, el acusado no pudiera ser liberado tras 15 años de reclusión, como normalmente es posible en Alemania.

Los abogados de la defensa habían pedido la absolución. Al inicio del juicio, en marzo pasado, el enfermero estaba acusado de 9 asesinatos, cifra que aumentó a diez en el veredicto.

Según el acta de acusación, el enfermero habría administrado sobredosis de sedantes o analgésicos a sus pacientes, en su mayoría ancianos en fase terminal.

Buscaba tener menos trabajo en sus turnos nocturnos

"Su objetivo era inmovilizar a quienes necesitaban cuidados para tener la menor cantidad de trabajo posible durante sus turnos nocturnos", indicaron las autoridades

"El acusado se erigió en dueño de la vida y de la muerte", afirmó la fiscalía al inicio del proceso.

Según la acusación, el enfermero trabajaba sin entusiasmo ni motivación. Ante las necesidades de los pacientes que requerían muchos cuidados, se habría mostrado irritado y sin empatía.

La fiscalía de Aquisgrán indicó que se habían realizado nuevas exhumaciones con el fin de descubrir otras posibles víctimas, y que podría llevarse a cabo un segundo juicio.

