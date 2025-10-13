Alemania alerta que Rusia podría enfrentarse militarmente a la OTAN antes de 2029, según sus servicios de inteligencia

El Servicio de Inteligencia de Alemania advirtió que Rusia está dispuesta a entrar en un conflicto militar directo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una amenaza que podría materializarse antes de 2029.

Martin Jäger, presidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), señaló a la comisión de control parlamentario que el Kremlin está decidido a ampliar su zona de influencia hacia occidente para que Europa dependa de Rusia.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Alemania busca que sus jubilados vuelvan a trabajar para afrontar el déficit de las pensiones

"No debemos dormirnos en los laureles", advierte el BND

"Para alcanzar este objetivo, Rusia no dudará, si es necesario, en entrar en conflicto militar directo con la OTAN", afirmó Jäger, quien asumió la dirección del BND el pasado 15 de septiembre de 2025.

La advertencia se produce luego de la multiplicación de incidentes en Europa, donde en las últimas semanas Rusia violó el espacio aéreo de Polonia con drones y el de Estonia con tres cazas.

"No debemos dormirnos en los laureles pensando que un posible ataque ruso se producirá como pronto en 2029. Hoy ya estamos bajo fuego", sentenció, refutando una evaluación previa de los servicios secretos.

Alemania también fue víctima de vuelos de drones, sabotajes y campañas de desinformación e influencia, con la sombra de Rusia planeando detrás de estos acontecimientos, sostuvo.

PUEDES VER: OpenAI es denunciada en Alemania por reproducir canciones con ChatGPT sin autorización de autores

Rusia no ha olvidado la Guerra Fría

Para el presidente de la inteligencia interior alemana (BfV), Sinan Selen, Rusia persigue agresivamente sus ambiciones políticas contra Alemania, la Unión Europea (UE) y sus aliados occidentales.

"Rusia no ha olvidado la Guerra Fría, lo que significa que los instrumentos utilizados en aquella época siguen estando disponibles", declaró.

Aunque los jefes de los servicios secretos alemanes mencionaron otras amenazas a las que se enfrenta el país, como el extremismo político y religioso, fue Rusia la que dominó sus comentarios.