Alemania sacrifica más de medio millón de aves para intentar frenar la propagación de gripe aviar
El Instituto Friedrich Loeffler, encargado de investigar enfermedades animales en Alemania, advierte que la situación evoluciona con rapidez y que las cifras reflejan la magnitud de la crisis.
- Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo
- Una de las ciudades más antiguas del mundo está en América Latina y fue nexo comercial entre costa, sierra y selva de su país
Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania con el fin de intentar frenar la propagación de la gripe aviar, de acuerdo con un recuento realizado por las autoridades germanas.
Desde septiembre, en Alemania se han detectado 31 focos de gripe aviar en granjas, que fueron obligadas a sacrificar a sus aves, informó el Instituto Friedrich Loeffler (FLI), encargado de investigar enfermedades animales.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Alemania alerta que Rusia podría enfrentarse militarmente a la OTAN antes de 2029, según sus servicios de inteligencia
En Neutrebbin, una empresa agrícola sacrificó unos 50.000 pollos desde el inicio de la epidemia. Las aves son vertidas por centenares en el remolque de un camión con ayuda de una retroexcavadora, constató AFP.
"La situación evoluciona tan rápidamente que las cifras son solo una instantánea y reflejan la magnitud de la epizootia más que los totales exactos", declaró una portavoz del Instituto Friedrich Loeffler.
Pese a que se reforzaron las medidas de prevención en varios estados, el presidente de la Asociación de la Industria Avícola, Hans-Peter Goldnick, consideró que un confinamiento a escala nacional sería mucho más eficaz.
PUEDES VER: Alemania busca que sus jubilados vuelvan a trabajar para afrontar el déficit de las pensiones
Esta competencia corresponde a los estados federados, respondió un portavoz del Ministerio de Agricultura de Alemania.
El incremento de los casos de esta enfermedad viral a principios de otoño es habitual, según Goldnick, pero este año comenzó “excepcionalmente pronto”, agregó.