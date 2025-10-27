Alemania sacrifica más de medio millón de aves para intentar frenar la propagación de gripe aviar

Varias granjas en Alemania se vieron obligadas a sacrificar sus aves por temor a gripe aviar. | Foto: AFP

Varias granjas en Alemania se vieron obligadas a sacrificar sus aves por temor a gripe aviar. | Foto: AFP

Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania con el fin de intentar frenar la propagación de la gripe aviar, de acuerdo con un recuento realizado por las autoridades germanas.

Desde septiembre, en Alemania se han detectado 31 focos de gripe aviar en granjas, que fueron obligadas a sacrificar a sus aves, informó el Instituto Friedrich Loeffler (FLI), encargado de investigar enfermedades animales.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En Neutrebbin, una empresa agrícola sacrificó unos 50.000 pollos desde el inicio de la epidemia. Las aves son vertidas por centenares en el remolque de un camión con ayuda de una retroexcavadora, constató AFP.

"La situación evoluciona tan rápidamente que las cifras son solo una instantánea y reflejan la magnitud de la epizootia más que los totales exactos", declaró una portavoz del Instituto Friedrich Loeffler.

Pese a que se reforzaron las medidas de prevención en varios estados, el presidente de la Asociación de la Industria Avícola, Hans-Peter Goldnick, consideró que un confinamiento a escala nacional sería mucho más eficaz.

PUEDES VER: Alemania busca que sus jubilados vuelvan a trabajar para afrontar el déficit de las pensiones

Esta competencia corresponde a los estados federados, respondió un portavoz del Ministerio de Agricultura de Alemania.

El incremento de los casos de esta enfermedad viral a principios de otoño es habitual, según Goldnick, pero este año comenzó “excepcionalmente pronto”, agregó.