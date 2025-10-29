HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EEUU y Corea del Sur sellan histórico acuerdo comercial con millonarias inversiones y reducción de aranceles

Donald Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, acordaron fortalecer los lazos económicos entre ambos países mediante un nuevo pacto comercial que incluye la reducción de aranceles y un ambicioso plan de inversiones.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, junto a Donald Trump.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, junto a Donald Trump. | Foto: AFP

Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que concluyeron un histórico acuerdo comercial negociado durante varios meses, tras una reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung.

"Llegamos a un acuerdo. Hicimos muchas cosas diferentes. Ha sido una sesión estupenda", afirmó el mandatario republicano desde la ciudad de Gyeongju, donde se realiza el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Corea del Sur invertirá 350.000 millones de dólares en EE.UU.

Ambos países concretaron un acuerdo que abarca los aranceles aduaneros sobre los automóviles y detalla los compromisos de inversión de Corea del Sur, según confirmó Kim Yong-beom, asesor del presidente surcoreano.

De acuerdo el funcionario surcoreano, el acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Sur prevé una reducción al 15% de los gravámenes que ambos países se imponen mutuamente sobre los automóviles.

El acuerdo incluye además un plan de inversiones surcoreanas valorizado en 350.000 millones de dólares en Estados Unidos, de los cuales 200.000 millones serán en efectivo y 150.000 millones se destinarán a la cooperación en el sector de la construcción naval.

"Hemos llegado a una conclusión sobre puntos muy importantes", dice Trump

"Básicamente, hemos ultimado nuestro acuerdo comercial y hemos debatido otros temas relacionados con la seguridad nacional. Y creo que hemos llegado a una conclusión sobre muchos puntos muy importantes", señaló Trump ante la APEC.

El presidente norteamericano había accedido en julio a reducir a 15% los aranceles que había impuesto sobre los productos surcoreanos, a cambio del compromiso de Corea del Sur de invertir los 350.000 millones de dólares en Estados Unidos.

No obstante, se mantenían tarifas elevadas sobre los vehículos, y los dos países discrepaban constantemente sobre la estructura del compromiso de las inversiones.

