Exdiputado de Venezuela pide una reunión a la OEA y la ONU por bombardeos de Estados Unidos. | Composición LR

Durante la juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, el dictador Nicolás Maduro anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizará ejercicios militares en la costa de Venezuela con el respaldo de milicianos y policías. "Este ejercicio se mantendrá por 72 horas", dijo ante las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La medida se produce en medio de las actividades navales de Estados Unidos en el Caribe.

Sin embargo, el exdiputado constituyente Froilán Barrios cuestionó estos ejercicios y aseguró que Venezuela no tiene armada para enfrentar a Estados Unidos. "Son maniobras distractoras del régimen ilegítimo de Maduro para presentarse como un gobierno fuerte", declaró en entrevista exclusiva con Latino Actual.

Exdiputado dice que Venezuela no tiene armada para enfrentar a Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró ante las cámaras del VTV que la FANB mantiene un despliegue en las costas para alcanzar el "punto óptimo" de articulación, coordinación y preparación del Estado frente al despliegue naval estadounidense en el Caribe.

"Estamos realizando operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, vigilancia aérea, exploración y radioeléctricas, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas zonas costeras y labores policiales de saturación y control", explicó Padrino.

Sin embargo, el exdiputado Froilán Barrios indicó a Latino Actual que la armada de Venezuela es "precaria y depende de Rusia". "Prácticamente no tiene armada. (..) Es triste el papel del alto mando militar ante las acciones de la tiranía de Maduro. Padrino López y sus allegados están dando la peor imagen posible de la institución militar", alegó.

Froilán Barrios pide reuniones de emergencia

De acuerdo con Barrios, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberían convocar reuniones de emergencia para evitar que más personas mueran ante los bombardeos de Estados Unidos. "La intervención de la Armada estadounidense en la zona exige transparencia y coordinación internacional, ya que el impacto en la región podría ser significativo", indicó.

Hasta ahora, la operación norteamericana ha dejado al menos 37 muertos en 9 bombardeos contra presuntas lanchas que transportaban narcóticos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según AFP. "No a la guerra loca. Venezuela quiere paz", dijo este jueves 23 de octubre Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles.