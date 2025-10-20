Rey en redes, salvador en el sur: Trump dice que “Argentina está muriendo” mientras millones lo desafían con el lema “No Kings”

El respaldo de Trump a Milei se ha interpretado como una extensión de su proyecto ideológico global. Foto: composición LR

Alrededor de siete millones de personas se congregaron el último sábado en más de 2.700 ciudades y pueblos de Estados Unidos para la segunda ronda de manifestaciones “No Kings”, en rechazo a lo que consideran una agenda “autoritaria” del presidente Donald Trump.

El lema —“No queremos reyes”— alude al principio fundacional del país y expresa el rechazo a cualquier forma de poder concentrado o dinástico. Según los organizadores, el mandatario estaría conduciendo a la nación hacia un régimen cada vez más militarizado y restrictivo.

Las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el despliegue de militares en estados gobernados por demócratas han avivado la indignación social.

El malestar también se enmarca en un contexto de cierre del Gobierno federal, que ya suma veinte días. El Senado volvió a rechazar un proyecto de ley de financiamiento, en medio del enfrentamiento entre republicanos y demócratas por la extensión de los subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

En respuesta, Trump ha amenazado con recortar fondos para proyectos en áreas lideradas por demócratas si no se pone fin a la paralización de los servicios públicos. Según The New York Times, su administración ya ha congelado o cancelado más de US$27.000 millones en subvenciones destinadas a esas jurisdicciones.

Mientras tanto, congresistas demócratas impulsan una nueva legislación para garantizar la financiación total del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, con el fin de mitigar los efectos del cierre sobre los sectores más vulnerables.

El rescate a la Argentina de Milei

En este escenario de tensión política interna, Trump ha redoblado su activismo internacional, particularmente en América Latina.

A pocas horas de las manifestaciones, Argentina y Estados Unidos sellaron un pacto por US$20.000 millones mediante un intercambio de divisas (swap), suscrito entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Según el comunicado oficial, el acuerdo busca “contribuir a la estabilidad macroeconómica del país latinoamericano, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

El pacto permitirá al BCRA ampliar su margen de maniobra en materia monetaria y fortalecer la liquidez de sus reservas internacionales, en momentos en que el país enfrenta una nueva corrida contra el peso.

El auxilio financiero, sin embargo, tiene un marcado componente político. Trump condicionó abiertamente la ayuda a un triunfo del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Si Milei no gana, no seremos igual de generosos”, había declarado el mandatario estadounidense el pasado 14 de octubre durante la visita del presidente argentino a la Casa Blanca.

Una semana después —ayer 19 de octubre—, en un nuevo contacto con la prensa, Trump defendió su respaldo económico a Buenos Aires alegando que su Gobierno “compraría algo de carne de Argentina” para reducir los precios internos en EE.UU.

Al ser cuestionado por las críticas de agricultores norteamericanos, respondió: “Argentina está luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”.

Durante esa misma ronda de preguntas, Trump amplió su explicación, conectando el acuerdo argentino con sus negociaciones comerciales con China. “Una de las cosas que quiero es que China vuelva a comprar soya. Quiero que China deje de jugar con el fentanilo... y que no nos use el juego de las tierras raras”, dijo el mandatario, en referencia a las tensiones comerciales por productos agrícolas y minerales estratégicos.

Trump sostuvo que su Gobierno busca que Pekín vuelva a comprar soja estadounidense “al menos en los volúmenes previos al boicot”, mientras, paralelamente, contempla importar carne argentina como medida para reducir los precios internos del mercado estadounidense.

“El único precio que tenemos alto es el de la carne, y vamos a hacerlo bajar... una de las cosas que estamos considerando es comprar carne de Argentina”, declaró.

Consultado sobre las críticas de productores conservadores que consideraron que el acuerdo “beneficia más a Argentina que a EE.UU.”, el presidente respondió con vehemencia:

Finalmente, Trump destacó que “Sudamérica está empezando a girar claramente hacia nosotros. Se están alejando del socialismo”, en alusión a los recientes acercamientos políticos con gobiernos afines ideológicamente a Milei.

El “rescate” de Washington no solo se presenta como un alivio financiero para la asfixiada economía argentina, sino también como una apuesta política de la Casa Blanca por consolidar su influencia en la región.

Un salvataje con costo político

Pese a que el anuncio del swap generó alivio momentáneo en los mercados, el gesto reavivó el debate sobre la instrumentalización política de la ayuda financiera estadounidense.

Legisladores demócratas y republicanos expresaron su preocupación por el uso de fondos públicos para sostener a un gobierno extranjero afín a la Casa Blanca.

De acuerdo con los manifestantes, los disfraces pueden ayudar a disminuir la tensión en las interacciones con la policía y servir como una refutación a la caracterización de las protestas por parte del presidente

“En un momento en que los aranceles, el aumento de precios y los recortes a programas nacionales esenciales están afectando a las familias estadounidenses, resulta preocupante que recursos de los contribuyentes se utilicen para estabilizar la moneda de otro país con fines partidistas”, señalaron los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren, junto a los representantes French Hill y Maxine Waters, en un comunicado conjunto.

El respaldo de Trump a Milei se ha interpretado como una extensión de su proyecto ideológico global, en el que busca alinear gobiernos de derecha populista bajo su influencia.

En Argentina, el swap llega a menos de una semana de los comicios legislativos que definirán si Milei logra los votos necesarios para avanzar con su paquete de reformas laborales, impositivas y previsionales.

La apuesta de Washington no ha sido gratuita: el Tesoro estadounidense, liderado por Scott Bessent, intervino al menos en tres ocasiones en el mercado cambiario argentino para frenar la caída del peso. Pero ni siquiera esa intervención logró estabilizar la situación.

El dólar se ha depreciado un 7% desde septiembre, mientras crece el descontento interno en Buenos Aires por la dependencia de Milei del apoyo estadounidense.

Para Trump, en tanto, el rescate a su aliado argentino ofrece un doble propósito: reforzar su narrativa de liderazgo global y mostrar iniciativa económica en medio del estancamiento político interno.

Sin embargo, la simultaneidad de las protestas masivas en EE.UU. y el auxilio a Milei refuerzan la contradicción que sus críticos señalan: mientras millones reclaman límites al poder concentrado dentro del país, el presidente norteamericano amplía su influencia más allá de sus fronteras.

“KING TRUMP”: así respondió por redes sociales

Una chorreada literal fue la respuesta de Donald Trump a las protestas “No Kings” que movilizaron a millones en todo EE. UU. Lejos de incomodarse por las críticas a su estilo autoritario, el presidente las convirtió en material de burla.

Vía Truth Social, publicó un meme generado por IA donde aparece pilotando un avión con la inscripción “KING TRUMP”, arrojando aguas residuales sobre los manifestantes. Su vicepresidente, J.D. Vance, fue más lejos: en Bluesky, difundió una imagen donde líderes demócratas se arrodillan ante un Trump coronado como rey absoluto.

La jugada fue calculada. Con humor sarcástico, Trump se apropia del insulto y lo transforma en poder simbólico. Sus seguidores pueden acusar de “sin sentido del humor” a quien se indigne, mientras las publicaciones refuerzan la narrativa del líder fuerte e intocable que tanto seduce a su base.

En las calles, sin embargo, el humor también fue el arma principal. Los carteles de la protesta se volvieron virales por su creatividad y sarcasmo. El colectivo No Kings Here incluso otorgó el “Best Protest Sign Award” a una manifestante mayor que sostenía un cartel con la frase:

" Llamaría a Trump un c0ñ*/idiota, pero le falta profundidad y calidez", es la traducción literal.

Otros mensajes destacados circularon por redes, como el cartel que decía “NOT A PAID PROTESTER, I HATE TRUMP FOR FREE”, compartido por el periodista Alex Cole, o las imágenes con consignas como “So bad even introverts are here” y “No Kings, Only Queens”, esta última portada por el actor Pedro Pascal durante la marcha en Los Ángeles.

Figuras como @mm_padellan y @MeachamDr subrayaron el contraste entre la movilización pacífica y las críticas conservadoras. Padellan ironizó: “Nuestra protesta fue PACÍFICA. De eso no pueden presumir los del 6 de enero”. Mientras que Meacham replicó a los señalamientos sobre el desorden, publicando fotos de basura acumulada con el mensaje: “Oh, wait, that’s from the Charlie Kirk Memorial”

El contraste fue total: mientras Trump se autoproclamaba “rey” desde su red, la calle respondió con ingenio, ironía y panca.rtas que resumían el espíritu de la protesta: “No Kings.”