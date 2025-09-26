HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México: detienen a 38 miembros de supuesto culto evangélico que recibían entrenamiento militar

Los detenidos, que dijeron pertenecer a la Iglesia "La Luz del Mundo", se encuentran bajo investigación por posibles vínculos con bandas criminales de México.

Iglesia 'La Luz del Mundo' fue fundada por Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos.
Iglesia 'La Luz del Mundo' fue fundada por Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos. | Foto: AFP/Referencial

En el estado de Michoacán, en México, las autoridades policiacas arrestaron a 38 hombres, que aseguraron pertenecer a un culto evangélico, mientras recibían adiestramiento militar con réplicas de armas de fuego.

Según la agencia AFP, que tuvo acceso al reporte policial, los detenidos dijeron ser miembros de la Iglesia "La Luz del Mundo", organización religiosa que fue fundada por el mexicano Naasón Joaquín García.

PUEDES VER: ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

Fundador de iglesia está preso en EE.UU.

García, un reconocido ministro religioso, actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores. Además, también ha sido recientemente acusado de explotación infantil.

Tras una denuncia ciudadana, soldados y policías ocuparon un campamento en Vista Hermosa, donde el grupo de hombres realizaba "tareas de adiestramiento", sostuvo Juan Carlos Oseguera, secretario de seguridad local,.

El funcionario mencionó que los detenidos, entre ellos un estadounidense, afirmaron "ue pertenecían a un grupo religioso, pero las autoridades no descartan que estén vinculados con alguna banda criminal.

PUEDES VER: EEUU y México en alerta por tormenta tropical 'Kiko' que se convertiría en un huracán

En la región de Michoacán opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que el gobierno de Estados Unidos ha designado como una organización terrorista.

México ha descubierto centros de entrenamiento del CJNG en el estado de Jalisco, vecino de Michoacán, adonde han sido llevadas personas reclutadas por la fuerza o bajo engaños.

