Brasil avanza con un ambicioso proyecto petrolero en la región amazónica que podría redefinir su futuro energético. La estatal Petrobras recibió la autorización del Ibama para perforar un pozo exploratorio en el bloque FZA-M-059, a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, una zona considerada estratégica por su alto potencial de reservas de petróleo y gas.

La iniciativa, ubicada en la cuenca de Foz do Amazonas, ha generado un intenso debate entre los defensores del desarrollo económico y quienes alertan sobre los riesgos ambientales. La manera en que se gestione esta perforación podría sentar un precedente para futuras inversiones en áreas ecológicamente sensibles del país.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el objetivo de la mega construcción petrolera en la cuenca de Foz do Amazonas?

El proyecto busca evaluar y explotar potenciales reservas de petróleo y gas en la Margen Ecuatorial, una de las fronteras energéticas más prometedoras de Brasil, con características geológicas similares a las cuencas exitosas de Guyana. Si las reservas resultan significativas, Petrobras proyecta iniciar la producción en un plazo de siete a ocho años.

Además de diversificar la producción de la compañía y compensar la disminución de reservas en otras regiones, la perforación permitirá a Brasil fortalecer su posición en el mercado energético regional. La empresa planea perforar hasta seis pozos adicionales en la zona, con la intención de cumplir rigurosos estándares de seguridad y protección ambiental.

¿Qué controversias han surgido en torno a la aprobación del proyecto por parte de Petrobras?

Organizaciones ambientales y comunidades locales han cuestionado el proceso de licenciamiento, señalando la falta de consultas previas a pueblos indígenas y posibles deficiencias en los estudios de impacto ambiental. El Ministerio Público Federal ha solicitado incluso la suspensión de las licencias, argumentando que el proyecto incumple la legislación ambiental y tratados internacionales ratificados por Brasil.

Por su parte, Petrobras defiende que ha cumplido con todos los requisitos legales, realizando simulacros de respuesta a emergencias y construyendo un centro veterinario en Oiapoque para proteger la fauna en caso de derrames. La compañía asegura que la perforación se llevará a cabo bajo estrictos estándares de seguridad y responsabilidad ambiental, buscando equilibrar la explotación energética con la protección del ecosistema amazónico.