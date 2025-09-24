HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Alcalde de Londres responde ataque de Donald Trump y lo califica de racista, sexista, misógino e islamófobo

Durante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump lanzó un ataque directo contra Sadiq Khan, alcalde de Londres de origen paquistaní, quien no tardó en responderle.

Sadiq Khan es alcalde de Londres desde 2016 y ha sido reelegido en dos ocasiones.
Sadiq Khan es alcalde de Londres desde 2016 y ha sido reelegido en dos ocasiones. | Foto: AFP

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, respondió a Donald Trump, luego de que el presidente de Estados Unidos lanzara un ataque directo contra su persona, durante la Asamblea General de la ONU que se realiza en Nueva York.

Cabe destacar que no es la primera vez que Donald Trump ataca a Sadiq Khan, político de 54 años e hijo de inmigrantes pakistaníes, quien en 2024 fue reelegido para un tercer mandato como alcalde de Londres.

PUEDES VER: EE.UU: acusado de intentar asesinar a Donald Trump en campo de golf es declarado culpable

lr.pe

¿Qué dijo Donald Trump sobre Sadiq Khan?

Mientras brindaba su discurso en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump lanzó duras críticas contra Sadiq Khan. "Veo Londres, donde hay un alcalde espantoso, un alcalde realmente espantoso", expresó el mandatario.

"Todo ha cambiado mucho. Ahora quieren instaurar la sharía" (ley islámica), añadió el presidente de Estados Unidos, una afirmación que no es cierta.

Como se recuerda, Donald Trump visitó recientemente Reino Unido, pero no estuvo en Londres. En esa ocasión se reunió con el rey Carlos III en Windsor y con el primer ministro Keir Starmer en Chequers, una residencia a 70 kilómetros de la capital.

En julio pasado, el presidente de Estados Unidos realizó una visita oficial a Escocia, donde afirmó que el alcalde de Londres, de ascendencia paquistaní, estaba haciendo un trabajo terrible.

PUEDES VER: Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

lr.pe

¿Qué respondió Sadiq Khan a Donald Trump?

Sadiq Khan fue entrevistado por la cadena británica Sky News y no dudó en responder al mandatario estadounidense. "Creo que el presidente Donald Trump ha demostrado ser racista, sexista, misógino e islamófobo", comentó.

Además, Khan, quien en 2016 se volvió el primer musulmán en gobernar una gran capital occidental, defendió a Londres y aseguró que es una ciudad liberal, multicultural, progresista y próspera.

