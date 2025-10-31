HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Luego de que el rey Carlos III retirara los títulos a su hermano Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein, ciudadanos del Reino Unido celebraron la decisión como un acto histórico, aunque algunos la calificaron de tardía.

Así informó la prensa británica que despojaran de sus títulos al hermano del rey Carlos III.
Así informó la prensa británica que despojaran de sus títulos al hermano del rey Carlos III. | Foto: AFP

Los británicos celebran la decisión histórica del rey Carlos III de despojar a su hermano Andrés del título de príncipe, aunque la medida podría no ser suficiente para poner fin a su caída en desgracia, ni a las intenciones del Parlamento de supervisar a la familia real.

"¡Por fin!", tituló el Daily Mirror. The Sun, por su parte, ironizó con "Andrés, anteriormente llamado príncipe". La última vez que un príncipe fue despojado de su título por el rey fue en 1919, bajo el reinado de Jorge V.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

lr.pe

"Apoyamos plenamente la decisión tomada por el Palacio", declaró un portavoz del gobierno laborista de Keir Starmer, que suele guardar silencio sobre los asuntos relacionados con la realeza.

Para el historiador y comentarista real Ed Owens, este es un momento verdaderamente histórico, comparable al impacto que supuso para el país la trágica muerte de la princesa Diana en 1997 y la abdicación de Eduardo VIII en 1936.

El interminable escándalo derivado de los vínculos entre Andrés y Jeffrey Epstein envenena la vida de la familia real desde 2011, desde que Virginia Giuffre acusó al segundo hijo de Isabel II de haberla explotado sexualmente, incluso dos veces cuando tenía 17 años.

Acusaciones que Andrés siempre negó, sin lograr convencer.

Aunque Andrés, de 65 años, no ejercía ninguna función oficial desde 2019, las acusaciones en su contra no dejan de resurgir, impulsadas en por la publicación de las memorias póstumas de Giuffre, donde detalla sus denuncias con todo lujo de detalles.

Incluso después de que anunciara su renuncia al título de duque de York, salieron a la luz nuevas revelaciones, como el hecho de que Andrés alojó en su casa a Jeffrey Epstein, a su cómplice Ghislaine Maxwell y al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, condenado por violación, para celebrar el cumpleaños de su hija mayor en 2006.

PUEDES VER: Reino Unido: piden al gobierno despojar de sus títulos al príncipe Andrés por acusaciones de agresión sexual

lr.pe

¿Decisión tardía?

Estas revelaciones hacían "insostenible" su presencia en la familia real, analiza Ed Owens. Y pese a los elogios, muchos señalan que la decisión llega demasiado tarde.

"Probablemente debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Para ser sincero, no sé quién querría seguir asociándose con él", respondió Luke Whittaker, de 27 años, entrevistado por AFP en las calles de Londres.

Jasmine Grenier, una estudiante de secundaria de 16 años, se expresó en el mismo sentido. "Aunque es bueno que la familia real asuma sus responsabilidades y actúe, podría haber hecho más", afirmó.

Una fuente del Palacio de Buckingham alegó, sin embargo, que la medida requería asesoramiento jurídico y constitucional especializado.

"Carlos debe sentir cierto alivio tras haber seguido el procedimiento adecuado y mantenido el contacto con su familia", estimó John Dimbleby, historiador y amigo del monarca.

En la práctica, Andrés (que sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono) se instalará en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, propiedad privada del rey, quien continuará financiándolo.

Fuentes del Palacio de Buckingham indicaron que la mudanza se llevaría a cabo tan pronto como sea posible. Sin embargo, algunos medios de comunicación apuntan que podría retrasarse hasta principios de 2026.

PUEDES VER: El príncipe Andrés deja de usar sus títulos reales tras conversaciones con el rey Carlos III

lr.pe

Rendir cuentas

Al exiliar a Andrés, el objetivo del rey es hacer olvidar a este hermano tan tóxico y sacar a la familia real del escándalo. Pero muchas preguntas permanecen abiertas.

Según Andrew Lownie, biógrafo del duque caído en desgracia, el expríncipe está lejos de haber salido de sus problemas e incluso podría enfrentarse a procesos judiciales.

La policía de Londres investiga una información de prensa según la cual Andrés habría pedido al agente encargado de su seguridad que buscara datos sobre Virginia Giuffre para desacreditarla.

Un grupo antimonárquico llamado Republic también anunció haber pedido a abogados estudiar la posibilidad de abrir una investigación.

Además, la cuestión más amplia sobre el control del Parlamento sobre la familia real, surgida en los últimos días, podría seguir vigente.

La diputada Rachael Maskell, que presentó un proyecto de ley para permitir al rey o a una comisión parlamentaria retirar los títulos nobiliarios a quienes los posean, instó a mantener la presión sobre la monarquía.

"Creo que el mundo cambió y necesitamos que la monarquía rinda cuentas por todos los medios posibles", declaró a la BBC.

Notas relacionadas
El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

El rey Carlos III ordena despojar de sus títulos reales a su hermano Andrés por sus vínculos con el caso Jeffrey Epstein

LEER MÁS
Starmer pide reforzar el envío de armas de largo alcance a Ucrania y propone financiarlos con activos rusos congelados

Starmer pide reforzar el envío de armas de largo alcance a Ucrania y propone financiarlos con activos rusos congelados

LEER MÁS
Reino Unido: piden al gobierno despojar de sus títulos al príncipe Andrés por acusaciones de agresión sexual

Reino Unido: piden al gobierno despojar de sus títulos al príncipe Andrés por acusaciones de agresión sexual

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

LEER MÁS
The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Mundo

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025