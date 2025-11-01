HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel abate a alto mando de Hezbollah en Líbano: era acusado de liderar ataques contra su territorio

El ataque tuvo lugar en Nabatiyeh y se centró en un individuo involucrado en la reconstrucción de infraestructuras militares de Hezbollah, grupo terrorista con sede en Líbano.

Ejército de Israel abatió a alto mando de Hezbollah en el sur de Líbano.
Ejército de Israel abatió a alto mando de Hezbollah en el sur de Líbano. | BBC

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que uno de sus operativos en el sur del Líbano culminó con la muerte de un miembro de la denominada Fuerza Radwan, una unidad vinculada al grupo terrorista Hezbollah.

De acuerdo con el comunicado difundido en su cuenta oficial en X, la intervención se llevó a cabo el último viernes en la región de Nabatiyeh. Esta acción fue ejecutada por el Comando Norte con el respaldo de la Fuerza Aérea israelí y tuvo como objetivo a un individuo señalado por colaborar en la reconstrucción de infraestructuras militares de Hezbollah y por planear ataques contra territorio israelí.

PUEDES VER: Hamás entrega a Israel los cuerpos de dos rehenes como parte del acuerdo de alto al fuego en Gaza

lr.pe

Israel ataca a miembros de Hezbollah

Las FDI destacaron que las acciones del individuo abatido en Nabatiyeh representaban un riesgo concreto para la seguridad nacional y para la población israelí, además de contravenir los acuerdos vigentes entre Israel y Líbano.

Horas más tarde, el Ejército israelí llevó a cabo un nuevo bombardeo en el sur del Líbano, esta vez en la localidad de Kounine, donde confirmó la muerte de otro combatiente de Hezbollah.

Mediante un comunicado, las autoridades militares identificaron al fallecido como Ibrahim Muhammad Raslan, quien tenía a su cargo labores relacionadas con la infraestructura del grupo. Según señalaron, Raslan estaba implicado en tareas para restaurar las capacidades militares de Hezbollah.

PUEDES VER: ¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

lr.pe

La presión israelí contra Líbano

En los útimos días, Israel ha intensificado sus acciones militares en Líbano. Segñun informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), diversas localidades del sur del país, como Mahmoudiya y Al Jarmaq, fueron blanco de bombardeos en apenas veinte minutos.

El Ejército israelí explicó que los ataques estuvieron dirigidos a instalaciones pertenecientes a Hezbollah, entre ellas la entrada de un túnel y una plataforma de lanzamiento, argumentando que dichas estructuras violan los acuerdos de alto el fuego establecidos en la zona.

Además, el último jueves, soldados israelíes respaldados por vehículos blindados cruzaron la línea fronteriza no reconocida y tomaron por la fuerza el edificio municipal de Blida. Según los reportes, permanecieron allí por más de dos horas y durante la incursión fue asesinado un trabajador del municipio, identificado como Ibrahim Salama.

PUEDES VER: Israel realiza tres ataques aéreos en la ciudad de Gaza tras romper acuerdo de paz con Hamás

lr.pe

El origen del conflicto

El conflicto entre Israel y Hezbollah tiene sus raíces en la invasión israelí al Líbano en 1982, durante la guerra civil libanesa. Entre 1975 y 1990, Líbano vivió un conflicto armado que involucró a comunidades musulmanas suníes, chiíes y grupos armados como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Durante ese periodo, tanto Siria como Israel intervinieron militarmente; en el caso de Israel, su ofensiva buscaba expulsar a la OLP, pero derivó en una prolongada ocupación del sur libanés que se extendió hasta el año 2000.

En noviembre de 2024, Líbano e Israel firmaron un acuerdo de alto el fuego tras más de un año de una destructiva confrontación entre el Estado israelí y Hezbollah. El pacto contemplaba el cese inmediato de hostilidades a lo largo de la frontera compartida y establecía el compromiso de las autoridades libanesas de eliminar toda presencia armada no autorizada dentro de su territorio, incluyendo a Hezbollah y cualquier otro grupo que actuara fuera del control estatal.

