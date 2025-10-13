Presidente de Libano plantea negociar con Israel para acabar décadas de conflicto y tensiones fronterizas
Joseph Aoun señaló la necesidad de alcanzar un compromiso para resolver los problemas pendientes con Israel y destacó que su gobierno continúa trabajando en el desarme del movimiento Hezbolá.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, manifestó que es "necesario negociar con Israel" para resolver los problemas entre ambos países, que desde hace décadas se mantienen en conflicto y con tensiones fronterizas.
En octubre de 2023, el movimiento islamista libanés Hezbolá, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en apoyo al grupo palestino Hamás en la guerra de Gaza.
Es necesario negociar, señala presidente de Líbano
Tras meses de hostilidades, el conflicto se intensificó hasta volverse una guerra en septiembre de 2024, que concluyó con un acuerdo de alto el fuego dos meses después.
Sin embargo, Israel sigue bombardeando con frecuencia objetivos del Hezbolá en Líbano y, según la Organización de las Naciones Unidas, más de 100 civiles han muerto desde la tregua.
"El Estado libanés ya ha negociado con Israel bajo el patrocinio de Estados Unidos y la ONU, lo cual condujo a la demarcación de la frontera marítima. ¿Qué impide que eso vuelva a ocurrir para resolver los problemas pendientes?", declaró Aoun.
"Hoy en día, el ambiente general es de compromiso, y es necesario negociar", añadió el presidente libanes, precisando que la forma de esta negociación se determinará a su debido tiempo.
Aoun dijo que ya no es posible tolerar la guerra, destrucción y asesinatos
La declaración del presidente de Líbano se da luego de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, negociado por Estados Unidos tras dos años de guerra.
"No podemos quedarnos al margen de la trayectoria actual de la región, que es la de la resolución de la crisis", afirmó Aoun. Asimsimo, añadió que ya no es posible tolerar más guerra, destrucción, asesinatos y desplazamientos.
Bajo la presión de Estados Unidos e Israel, el gobierno libanés se encuentra tratando de desarmar a Hezbolá y el ejército elaboró un plan para hacerlo, comenzando por el sur del país.
Aunque debilitado, el movimiento islamista (que dominaba la vida política en el Líbano antes de la guerra con Israel) rechazó a finales de septiembre entregar las armas.