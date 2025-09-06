Aludes devastan aldea de Tarasin en Sudán: rescatan 370 cuerpos y temen más de 1000 muertos

Personas inspeccionando los escombros tras un deslizamiento de tierra que devastó la aldea de Tarasin. | Foto: AFP

Más de 370 cuerpos han sido recuperados tras los deslizamientos de tierra que, hace algunos días, arrasaron el remoto pueblo montañoso de Tarasin, ubicado al oeste de Sudán. Las autoridades temen que la cifra de víctimas mortales supere el millar, ya que todavía hay cientos de personas sepultadas bajo el barro.

El desastre natural que afectó a Tarasin, una pequeña comunidad en el corazón de las montañas Marrah (Jebel Marra), ocurrió luego de varios días de intensas lluvias que saturaron el terreno y provocaron el colapso de una ladera, sepultando viviendas, ganado y familias enteras bajo un alud de barro.

Pobladores temen que haya nuevos desprendimientos

Luego del primer deslizamiento de tierra, un segundo alud impactó un valle cercano. Días después, un tercero sorprendió a los residentes de Tarasin que, en ese momento, se encontraban tratando de recuperar los cuerpos de las cientos de personas que fallecieron en el primer desprendimiento.

"Estas personas lo perdieron todo. Cuando nuestro equipo llegó al pueblo, por supuesto que fue difícil para ellos imaginar que, bajo el barro, había un pueblo entero y cientos de cuerpos", comentó Francesco Lanino, director de operaciones de Save the Children, organización que ha llegado al lugar para brindar apoyo.

Según las últimas cifras de las autoridades locales y de Save the Children, se han confirmado 373 muertos, muchos de ellos niños; sin embargo, se espera que la cifra real supere los 1000 fallecidos.

"Hay mucho dolor y lágrimas. Han perdido a muchos de sus familiares, incluidos numerosos niños. Y, por supuesto, no saben cómo rescatarlos ni cómo intentar recuperar los cuerpos”, agregó Lanino, quien precisó que unas 150 personas sobrevivieron al desastre en Tarasin, entre ellas 40 niños.

De acuerdo al representante de Save the Children, los sobrevivientes, sin herramientas ni maquinaria, han tenido que cavar en el barro con sus propias manos, buscando desesperadamente a sus seres queridos perdidos.

"Se quedaron sin hogar, sin comida, sin ganado, sin nada. No saben dónde ir porque todas las áreas están de alguna manera afectadas por las intensas lluvias. Realmente no saben qué lugar es seguro", comentó.

La Autoridad General de Investigación Geológica ha advertido de que los deslizamientos de tierra recurrentes pueden desencadenar una crisis humanitaria y ambiental de proporciones "catastróficas".