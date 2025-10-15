HOYSuscripcion LR Focus

PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
Economía

Congresistas insisten en eliminar el cobro de TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez

En el Parlamento existen dos proyectos de ley para dejar sin efecto el nuevo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), que está dirigida a pasajeros que utilizan el Jorge Chávez como punto de conexión para sus viajes.

A raíz de la cancelación de la ruta Lima-La Habana, desde el Congreso pretenden eliminar el cobro de TUUA de transferencia. Foto: composición LR/MTC/Congreso
La cancelación de la ruta Lima - La Habana a partir del 11 de marzo que anunció Latam Airlines Perú ha puesto en evidencia los problemas que traerá el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los ciudadanos que hagan escala en el aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con la aerolínea, dicha tarifa adicional impactará a las rutas que dependen de pasajeros en conexión internacional y provocará un nuevo escenario de costos que hace insostenible su operación frente a la competencia regional.

Ante esta situación, algunos congresistas como Heidy Juárez, han insistido en la necesidad de pedir que se debata su proyecto de ley para autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a iniciar un proceso de negociación con el concesionario del terminal para prohibir la TUUA en su modalidad de transferencia.

"¡Basta! La población y la competitividad del aeropuerto internacional Jorge Chávez está siendo gravemente afectada por la TUUA de transferencia. El proyecto de ley 12582, que autoriza la negociación para eliminar dicho cobro irregular, de mi autoría, debe debatirse y aprobarse con urgencia", escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

A su turno, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, consideró que el anuncio de Latam Airlines es consecuencia de una "TUUA abusiva, guiada por intereses particulares". En su opinión, en lugar de atraer viajeros, se los espanta y se provoca un daño serio a la imagen del país

Como se recuerda, Lima Airport Partners (LAP) confirmó que desde el 27 de octubre se aplicará este cobro adicional a los pasajeros internacionales que realicen conexión o escala en el aeropuerto Jorge Chávez. Mientras tanto, la negociación por la tarifa de transferencia nacional sigue abierta y no se avecinan señales de que se concrete un acuerdo antes de fin de año, teniendo en cuenta el reciente cambio de gobierno.

Proyectos de ley que buscan eliminar la TUUA de transferencia

En abril de este año, Soto presentó un proyecto de ley que busca eliminar el cobro de esta nueva tarifa a los ciudadanos peruanos en tránsito en los aeropuertos nacionales. De esta manera, ellos ya no pagarían dicha tasa por desplazarse de una región a otra y hacer escalas obligadas en el aeropuerto Jorge Chávez.

Como se recuerda, la TUUA no se aplicaba en dicho terminal, pero con la inauguración del nuevo terminal, los pasajeros tendrían que abonar un máximo de US$12,67 en el caso de vuelos internacionales, es decir, S/43,51. Ello, representa un costo de US$25,34 por viaje de ida y vuelta para quienes utilicen al terminal de Lima como punto de conexión. Respecto a los vuelos nacionales, la tarifa será de US$8,01 y entraría en vigencia en enero del próximo año.

De acuerdo con Soto, el doble cobro a quienes se trasladan de una ciudad de origen hacia Lima, para luego continuar su viaje a otro destino, encarece el precio final del pasaje y afecta el bolsillo de los peruanos. Dicha situación es "abusiva e injustificada, pues el pasajero no hace uso voluntario de un segunda terminal, sino que lo hace por la falta de vuelos directos, una falencia estructural del sistema de transporte aéreo nacional".

Cinco meses después, la congresista Heidy Juárez propuso una iniciativa de ley bajo el mismo objetivo, pero con un matiz diferente. Si bien busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar la competitividad del aeropuerto a nivel internacional, propone un mecanismo, mediante el cual, el MTC tendrá 45 días hábiles para realizar un proceso de negociación y suscribir los acuerdos pertinentes que permitan eliminar la TUUA.

Entre los criterios para arribar a acuerdos se encuentran el principio de protección al consumidor y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, el transparencia en el proceso de de negociación para garantizar un resultado justo y el cumplimiento de los acuerdos de inversión pactados para cerrar la brecha de la infraestructura aeroportuaria.

