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Entretenimiento

Nicola Porcella vs Aldo de Nigris en ‘Ring Royal 2026’ en vivo: fecha, horario y donde ver gratis la pelea del peruano

Pese a su lesión, Nicola Porcella confirmó que se subirá al ring para enfrentar al exfutbolista Aldo de Nigris. Conoce cómo ver la pelea gratis de manera sencilla.

Nicola Porcella protagonizará una de las veladas de boxeo de entretenimiento más esperadas en México. Foto: Instagram.
Nicola Porcella protagonizará una de las veladas de boxeo de entretenimiento más esperadas en México. Foto: Instagram.

La esperada pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris será uno de los combates más comentados del evento de boxeo de celebridades 'Ring Royal 2026', espectáculo que reúne a influencers, figuras de televisión y creadores de contenido en el ring. El enfrentamiento nació tras la rivalidad mediática entre ambos, quienes coincidieron en la televisión mexicana y protagonizaron tensos careos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El combate está programado para este domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes del norte de México, dentro de una velada que combinará boxeo, música y entretenimiento digital. En los días previos surgieron dudas sobre la participación del peruano, luego de que revelara que sufrió un desgarro muscular durante los entrenamientos. Sin embargo, el propio Porcella confirmó que sí subirá al ring y peleará pese a la lesión.

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¿A qué hora de Perú ver la pelea de Nicola Porcella contra Aldo de Nigris?

El evento 'Ring Royal 2026' comenzará a las 7.00 p. m. (hora de Perú) y tendrá una duración aproximada de cuatro a cinco horas. Durante la velada se realizarán varias peleas entre celebridades, por lo que el combate entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris podría darse en cualquier momento de la cartelera.

Para el público de Latinoamérica, el horario aproximado del inicio del evento será el siguiente:

  • 6.00 p. m. en México
  • 7.00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador
  • 8.00 p. m. en Chile y Bolivia
  • 9.00 p. m. en Argentina y Uruguay

Se recomienda conectarse desde el inicio del espectáculo para no perderse ninguna de las peleas más esperadas de la noche.

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¿Dónde ver gratis la pelea de Nicola Porcella?

La pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris podrá verse gratis a través de internet, ya que el evento será transmitido de manera digital para todo el mundo. La organización confirmó que la transmisión oficial estará disponible en plataformas de streaming y redes sociales.

Los fanáticos podrán seguir 'Ring Royal 2026' en vivo mediante los canales oficiales del evento en YouTube, TikTok y Twitch, donde se emitirá toda la cartelera completa. De esta forma, el público de Latinoamérica podrá ver gratis el combate del peruano desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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