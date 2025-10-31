Este nuevo plan se suma a los operativos navales que Estados Unidos realizó en el Caribe y el Pacífico. Foto: Composición LR/AFP.

El Gobierno de Donald Trump estaría preparando una ofensiva militar contra Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico, de acuerdo con un informe publicado por The Wall Street Journal que cita a funcionarios estadounidenses. Las acciones contemplan ataques selectivos contra instalaciones militares en territorio venezolano, incluidas zonas portuarias y aeropuertos bajo control del Ejército.

"Si el presidente Trump decide proceder con los ataques aéreos, señalaron, estos objetivos enviarían un mensaje claro al líder venezolano Nicolás Maduro: es hora de que renuncie", aseguró el medio estadounidense.

Este nuevo plan se suma a los operativos navales que Estados Unidos realizó en el Caribe y el Pacífico durante los últimos meses, bajo la misma justificación de la “guerra contra el narcotráfico”. Dichas operaciones fueron calificadas por la ONU como "ejecuciones extrajudiciales", ya que no se revelaron identidades, las supuestas incautaciones de droga ni los vínculos a los blancos atacados con redes criminales.

Autoridades revelaron una posible campaña aérea en Venezuela

Aunque no se ha tomado una decisión final sobre la ejecución de ataques terrestres, el plan preliminar contempla bombardear puntos estratégicos vinculados tanto a las Fuerzas Armadas venezolanas como a presuntas redes de narcotráfico, según The Wall Street Journal. La administración republicana considera estos enclaves como una “intersección crítica” entre los cárteles y el régimen chavista.

"Las autoridades indicaron que una posible campaña aérea se centraría en objetivos que se encuentran en la intersección de los cárteles de la droga y el régimen de Maduro. Trump y sus principales asesores se enfocaron en desestabilizar a Maduro", aseguró el medio.

Miami Herald también reveló que los "funcionarios estadounidenses creen que el cártel exporta alrededor de 500 toneladas de cocaína al año, repartidas entre Europa y Estados Unidos". No obstante, descartó que las fuentes afirmaran que Maduro es un objetivo directo de darse el ataque aéreo contra las instalaciones mencionadas.

“Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país aunque quisiera”, dijo la fuente citada por Miami Herald. “Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir”.

Venezuela declaró que su país es víctima de "una guerra multiforme"

Maduro denunció en reiteradas ocasiones que Venezuela enfrenta, lo que califica como una “guerra multiforme” impulsada desde Estados Unidos. Según el mandatario, esta ofensiva combina presiones económicas, mediáticas y militares con el objetivo de forzar un cambio de régimen e instaurar un gobierno subordinado a los intereses de Estados Unidos.

Durante sus más recientes intervenciones públicas, el dictador enfatizó que la supuesta amenaza militar estadounidense carece de respaldo dentro de su propio país. Aseguró que el 94 % de los venezolanos rechaza cualquier intento de intervención extranjera y acusó a Estados Unidos de promover “una nueva guerra eterna” bajo el disfraz de operaciones antidrogas y acciones humanitarias.

En respuesta a lo que considera una escalada de amenazas, el Gobierno venezolano intensificó su preparación militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con la Milicia y los cuerpos policiales, realizó ejercicios de defensa en las zonas costeras para fortalecer la capacidad operativa del país. Estas maniobras, según el régimen, buscan “aceitar la maquinaria” ante posibles ataques externos.