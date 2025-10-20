Donald Trump, anunció que planea sellar un nuevo acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur. El mandatario aseguró que su propósito es alcanzar un pacto “fuerte y justo” que permita estabilizar las relaciones entre ambas potencias, tras meses de tensiones por los aranceles y las restricciones tecnológicas.

Trump señaló que tiene “más o menos planeado” su viaje a China para inicios del próximo año y expresó confianza en que el encuentro con Xi Jinping permita abrir una nueva etapa en el vínculo bilateral. Según funcionarios estadounidenses, el presidente busca un entendimiento que reduzca las fricciones comerciales y establezca nuevas reglas sobre transferencia de tecnología y acceso a los mercados.

¿Qué temas abordará el encuentro entre Trump y Xi Jinping durante la cumbre del APEC en Corea del Sur?

El esperado diálogo entre Trump y Xi girará en torno a un nuevo marco de cooperación comercial que regule la transferencia de tecnología, el acceso a los mercados y las barreras arancelarias. Según fuentes de la Casa Blanca, el republicano busca una negociación que combine estabilidad económica con garantías de protección para la industria estadounidense.

Aunque no se ha confirmado si el tema Taiwán formará parte de la agenda, Trump descartó un aumento de las tensiones militares con Beijing y expresó confianza en que ambas potencias pueden alcanzar un entendimiento duradero. “China no quiere hacerlo”, afirmó, refiriéndose a un posible conflicto armado.

¿Qué acuerdos y anuncios hizo Trump durante la visita del primer ministro australiano a la Casa Blanca?

Durante la visita oficial de Anthony Albanese, Trump confirmó que Estados Unidos acelerará la entrega de submarinos de propulsión nuclear a Australia, en el marco del pacto de seguridad AUKUS, junto al Reino Unido. La medida busca reforzar la presencia aliada en el Indo-Pacífico, una región marcada por el avance estratégico de China.

Ambos líderes firmaron también un acuerdo sobre el suministro de minerales críticos y tierras raras, materiales esenciales para la producción de semiconductores y baterías. El pacto busca reducir la dependencia de Washington respecto a Beijing y fortalecer las cadenas de suministro con Canberra, consolidando una alianza económica y tecnológica clave para la región.