Mundo

Donald Trump lamenta que no le permitan postular a tercer mandato: "Tengo los índices de aprobación más altos"

El presidente de Estados Unidos lamenta no poder buscar un tercer mandato debido a los límites establecidos por la Constitución, pese a registrar elevados índices de aprobación.

Exasesor de Trump afirma que existe un plan para mantenerlo en la Casa Blanca.
Exasesor de Trump afirma que existe un plan para mantenerlo en la Casa Blanca. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó que no le permitan postularse para un tercer mandato, reconociendo los límites que establece la Constitución norteamericana.

"Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede. Es una lástima", dijo el mandatario.

PUEDES VER: Donald Trump descarta postularse a la vicepresidencia en 2028 para permanecer en la Casa Blanca

lr.pe

¿Trump podría ser vicepresidente en 2028?

Actualmente, la Constitución de Estados Unidos establece un límite de dos mandatos, y Donald Trump inició su segundo en enero de 2025.

A pesar de ello, Donald Trump y sus seguidores han comentado en varias ocasiones la posibilidad de que él sea candidato presidencial en 2028.

El político republicano de 79 años, quien cumplió su primer mandato entre 2017 y 2021, ha lucido gorras rojas con el lema "Trump 2028", lo que refuerza los rumores sobre un posible tercer mandato.

Sus seguidores sostienen que James David Vance (actual vicepresidente de Estados Unidos) podría postularse en 2028 junto a Donald Trump como su compañero de fórmula; sin embargo, el propio Trump ha descartado esta posibilidad.

PUEDES VER: Donald Trump se sometió a resonancia magnética y no dice por qué, lo que alimenta especulaciones sobre su salud

lr.pe

Exasesor de Trump dice que hay un 'plan' para mantenerlo en la Casa Blanca

El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y uno de los ideólogos de su movimiento Make America Great Again (MAGA), declarara que "hay un plan" para mantenerlo en la Casa Blanca.

"Va a obtener un tercer mandato. Donald Trump será presidente en el 2028. Y la gente simplemente debería aceptarlo", dijo Steve Bannon al medio The Economist.

Preguntado sobre la enmienda 22, que establece el límite de mandatos, Steve Bannon respondió que hay muchas alternativas diferentes. "A su debido tiempo, explicaremos cuál es el plan", indicó.

