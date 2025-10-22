Vladímir Putin, supervisó este miércoles desde el Kremlin un ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas, solo un día después de que Estados Unidos anunciara la postergación de la cumbre entre el presidente ruso y Donald Trump. Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa muestran a Putin junto al ministro de Defensa, Andréi Belousov, y al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, mientras coordinaban la operación a distancia.

Según el Kremlin, el ensayo verificó la preparación de los mandos militares y la capacidad de la cadena de mando para autorizar el despliegue de armas nucleares. Estas maniobras se realizaron en un contexto de tensión internacional y tras ataques rusos recientes contra infraestructuras y zonas residenciales en Ucrania.

¿Por qué y cuál fue la razón dada por Trump para el aplazamiento de la cumbre con Putin?

La cumbre entre Vladímir Putin y Donald Trump, prevista en Hungría, fue postergada por Estados Unidos debido a desacuerdos sobre el conflicto en Ucrania. De acuerdo con fuentes diplomáticas, ambos gobiernos no lograron acercar sus posturas respecto de la situación en el país europeo, lo que impidió fijar una fecha definitiva para el encuentro.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que las nuevas fechas aún no se definieron. Por su parte, Trump calificó la reunión como “inútil” y recomendó que ambas partes regresaran a sus países y “tomaran un descanso”, según declaraciones recogidas por periodistas en la Casa Blanca.

¿Qué ejercicios supervisó Putin desde el Kremlin y qué armamento se utilizó durante estas maniobras?

Putin dirigió un ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas que incluyó lanzamientos desde el cosmódromo de Plesetsk, pruebas con el submarino nuclear Bryansk en el mar de Barents y vuelos de bombarderos Tu-95MS equipados con misiles de crucero de capacidad nuclear. La operación evaluó la cadena de mando, la preparación de los mandos y la capacidad de respuesta de las fuerzas nucleares.

Durante la noche, las fuerzas rusas realizaron ataques con más de 400 drones y casi 30 misiles de largo alcance, incluidos los hipersónicos Kinzhal, que impactaron en zonas residenciales de Kiev. Estos ataques causaron al menos seis muertes y varios heridos. El Kremlin informó que todos los objetivos del ejercicio se cumplieron de manera satisfactoria y reiteró su mensaje de disuasión frente a Occidente.