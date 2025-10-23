HOYSuscripcion LR Focus

Putin advierte repercusión bilateral con Estados Unidos tras sanción a dos principales petroleras rusas: "Acto inamistoso"

Por su parte, Dmitri Medvédev, expresidente de Rusia, acusó a Donald Trump de actuar como un "adversario" y calificó las sanciones como un "acto de guerra", augurando tensiones aún mayores entre ambos países.

Putin describió las sanciones como "un acto hostil" que "no fortalece las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Foto: Composición LR
El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió una repercusión en la relación bilateral con Estados Unidos luego que el país gobernado por Donald Trump realizara sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. Putin calificó como un "acto inamistoso" la decisión estadounidense en declaraciones a la prensa local desde el Palacio del Kremlin.

Según el mandatario ruso, estas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía de Rusia, pero al mercado internacional sí le llevará mucho tiempo poder remplazar el petróleo ruso. "Son de carácter grave y tendrán ciertas consecuencias, pero no tendrán un impacto significativo", afirmó Putin, quien afirmó que Trump busca "ejercer presión sobre Rusia".

Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

"No fortalece las relaciones entre Rusia y Estados Unidos"

Durante las declaraciones en el Kremlin, Putin describió las sanciones como "un acto hostil" que "no fortalece las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que estaban empezando a mejorar". Bajo la misma línea, el mandatario ruso resaltó la importancia del Rusia, junto Arabia Saudita, en el "equilibrio energético mundial".

También advirtió que ante el constante aumento del consumo de recursos energéticos, una "drástica" disminución del crudo ruso haría que los precios se disparen, afectado incluso a gasolineras de Estados Unidos.

Medvédev califica como "acto de guerra" las decisiones de Trump

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, califica como un "acto de guerra" la cancelación de la cumbre de Budapest por parte del presidente estadounidense Trump junto a las nuevas sanciones contra Rusia. "¿Qué más? ¿Habrá nuevas armas además de los infames Tomahawks?", preguntó el alto funcionario ruso en sus redes sociales.

Medvédev sostuvo que Estados Unidos se convirtió en "nuestro adversario" y acusó a Trump de haber pasado de la retórica a la acción, al involucrarse directamente en un enfrentamiento con Rusia. Según el dirigente ruso, aunque el mandatario estadounidense no haya actuado siempre de forma decidida a favor de Kiev, el conflicto se transformó en algo que él asume como propio.

El vicepresidente ruso anticipó que se alegarán razones como la presión del Congreso para justificar esa conducta, pero rechazó esas explicaciones: a su juicio, las decisiones tomadas equivalen a "un acto de guerra contra Rusia". Además, denunció que Trump se ha colocado del lado de una Europa que calificó de «loca», lo que, en su lectura, consolida una alianza hostil frente a los intereses rusos.

Las sanciones de Estados Unidos contra petroleras rusas

Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció el 22 de octubre sanciones contra las dos mayores compañías petroleras rusas, Rosneft Oil Company y Lukoil OAO, así como diversas filiales, con el objetivo declarado de “degradar la capacidad del Kremlin para obtener ingresos que financien su máquina de guerra”.

En el comunicado del Tesoro se advierte que las nuevas medidas “incrementan significativamente los riesgos de sanciones asociados con el comercio de petróleo ruso”, e incluyen el bloqueo de bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense y la prohibición de que ciudadanos o entidades de EE. UU. entablen transacciones con los designados.

