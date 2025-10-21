HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia afirma que no hay fecha para la cumbre entre Putin-Trump para buscar solución a la guerra en Ucrania

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha buscado resolver la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, pero hasta ahora no ha logrado avances significativos.

La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump se realizaría en Budapest, la capital de Hungría.
La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump se realizaría en Budapest, la capital de Hungría. | Foto: AFP

Rusia declaró que no se ha fijado "ningún plazo concreto" para la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump sobre Ucrania, lo que enfrió las esperanzas de una rápida reunión entre los máximos diplomáticos de ambos países.

Tras una conversación telefónica, los presidentes de Rusia y Estados Unidos anunciaron una reunión en Budapest para buscar una solución a la guerra en Ucrania, desencadenada por la ofensiva de Moscú en febrero de 2022.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declara que está dispuesto a asistir al encuentro Trump-Putin

"No se puede posponer, algo que no se ha fijado", señala Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, se comunicaron para discutir los preparativos de la cumbre, y se espera que se reúnan en persona para ultimar los detalles.

Donald Trump aseguró que la reunión con Vladimir Putin podría tener lugar en un plazo de cerca de dos semanas. "Inicialmente no se fijó un calendario preciso", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a un grupo de periodistas.

Cuando se le preguntó si la cumbre podría posponerse, Dmitri Peskov respondió: "No se puede posponer algo que no se ha fijado de manera definitiva. Se necesita preparación, una preparación seria".

PUEDES VER: Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con proveer de misiles a Ucrania si no pone fin a invasión

Putin ha rechazado llamados a un alto el fuego

Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró que es prematuro hablar del calendario de la reunión preparatoria entre Serguéi Lavrov y Marco Rubio, ya que debe prepararse adecuadamente.

Donald Trump, que afirmó que podría resolver la guerra de Ucrania en cuestión de horas a su retorno a la Casa Blanca, ha expresado su frustración por no haber logrado avances hacia la paz.

Vladimir Putin ha rechazado múltiples llamados a un alto el fuego y se mantiene firme en una lista de exigencias que Ucrania considera inaceptables.

