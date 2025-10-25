HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Corte de México comete error y pone una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional en acto protocolar

El hecho ocurrió durante un evento del Poder Judicial de México, cuando se pidió a los asistentes levantarse para entonar el himno, y en su lugar comenzó a sonar "Qué precio tiene el cielo" del popular salsero.

Corte de México puso canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
Corte de México puso canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional. | TEPJF

La ceremonia de presentación del informe de labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México, realizada el viernes 24 de octubre, se vio opacada por un insólito error: en lugar del Himno Nacional, sonó una canción del salsero Marc Anthony. El hecho llamó la atención de los presentes y no tardó en viralizarse en redes sociales.

Al inicio, todo transcurría con normalidad. Cuando se pidió a los asistentes ponerse de pie para entonar el himno, la sorpresa llegó segundos después, cuando los altavoces reprodujeron una melodía completamente distinta.

El insólito error en la Corte de México

Cuando el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, invitó a entonar el Himno Nacional y los asistentes ya estaban de pie, los altavoces sorprendieron a todos al reproducir el coro de la canción 'Qué precio tiene el cielo', del salsero Marc Anthony.

Instantes después, el error fue corregido y el Himno Nacional Mexicano comenzó a sonar, lo que permitió que todos los presentes lo cantaran con normalidad.

Incidente se hizo viral en redes sociales

En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron con humor al incidente y señalaron que “cualquiera puede equivocarse”. Sin embargo, también hubo quienes consideraron imperdonable el error de los organizadores, dado que se trataba de un acto oficial del Poder Judicial.

Días antes, los diputados de la bancada de Morena también fueron criticados por rendir homenaje al grupo musical Sonora Santanera por su 70 aniversario. Los legisladores dejaron la sesión en curso en la Cámara de Diputados para asistir al “bailongo” organizado por el congresista Sergio Mayer.

Atribuyen error a 'lapsus técnico'

Según versiones internas, el incidente se debió a un “lapsus técnico”, posiblemente causado por la carga de un archivo equivocado o por un error humano al elegir la lista de reproducción. Hasta ahora, ninguna cuenta oficial del Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento ni ofrecido una explicación formal sobre lo ocurrido.

El error terminó por robar la atención a un acto de carácter institucional. Según el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral tiene la obligación de presentar su informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

