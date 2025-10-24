HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Extraditan a EE. UU. a ciudadano chino vinculado con los cárteles de Sinaloa y CJNG tras escapar de arresto en México

Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, escapó de su arresto domiciliario en México y ahora enfrentará en Estados Unidos cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Zhi Dong Zhang, extraditado a EE. UU., enfrenta cargos por narcotráfico y lavado. Foto: Interpol
Zhi Dong Zhang, extraditado a EE. UU., enfrenta cargos por narcotráfico y lavado. Foto: Interpol

Las autoridades mexicanas confirmaron la extradición a Estados Unidos de Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino acusado de liderar una red internacional de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. La operación contó con la colaboración del gobierno cubano, que entregó al presunto narcotraficante tras una solicitud formal de extradición.

Zhang, conocido como “Brother Wang” y con múltiples alias como BW, Pancho, HeHe y Sr. T, es señalado por coordinar movimientos de drogas y lavado de dinero con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La extradición se produce en medio de la presión de Estados Unidos sobre México y China para frenar el narcotráfico, especialmente el de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína.

lr.pe

¿Qué delitos se le atribuyen a Zhi Dong Zhang, conocido como "Hermano Wang"?

Zhi Dong Zhang es considerado "un importante operador internacional de lavado de dinero", declaró el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch. Zhang, enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación delictuosa. Se le acusa de mover al menos US$20 millones mediante más de 100 empresas fantasma y cuentas bancarias entre 2020 y 2021.

Las investigaciones lo vinculan con exportaciones y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas. Su red operaba en América, Europa y Asia, y estableció alianzas con distintos cárteles para facilitar el traslado de drogas sintéticas hacia varios mercados internacionales.

¿Cómo logró Zhi Dong Zhang escapar de su arresto domiciliario en México?

Zhi Dong Zhang fue detenido en octubre de 2024 en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, a petición de Estados Unidos. Un juez federal autorizó que enfrentara su proceso bajo arresto domiciliario en Tlalpan. En junio de 2025, escapó del inmueble mediante un túnel construido en la vivienda.

Tras su fuga, las autoridades mexicanas iniciaron investigaciones internas para determinar posibles omisiones o actos de corrupción que facilitaron la evasión. Dos meses después, fue detenido en Cuba y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses, quienes lo trasladaron a su custodia para enfrentar los cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

