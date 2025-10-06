La campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires recibió un duro golpe tras la renuncia de su principal candidato a diputado, José Luis Espert, quien fue vinculado con un empresario encarcelado por narcotráfico. La decisión de Espert ocurrió luego de una semana en la que se acumularon pruebas en su contra y aumentó la presión desde su propio partido.

El economista ultraliberal de 63 años afirmó que las acusaciones formaban parte de “una operación mediática orquestada por el sistema”. No obstante, optó por retirarse para resguardar la estrategia electoral de Libertad Avanza. Esta salida deja al partido con menos de tres semanas para reformular su lista de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

¿Cuál fue la reacción de Javier Milei ante la renuncia de Espert?

Javier Milei defendió inicialmente a Espert. Calificó las denuncias como un “chimento de peluquería” y resaltó que lo más importante era el proceso de transformación profunda del movimiento. Sin embargo, la presión ejercida por miembros de su equipo y figuras políticas aliadas, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo llevó a aceptar la dimisión del candidato.

Espert explicó su decisión a través de sus redes sociales: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”, escribió. También añadió: "Por la argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla."

¿Quién reemplazará a Espert en la lista de candidatos de la ultraderecha?

Tras la dimisión de Espert, Karen Reichardt, quien figuraba en segundo lugar, fue considerada para asumir su lugar; sin embargo, cedió su posición a Diego Santilli. Este último, figura destacada del Pro, fue clave en la negociación de la alianza provincial entre el partido de Milei y el Pro, vinculado al expresidente Mauricio Macri.

Con una trayectoria política consolidada y experiencia tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo, Santilli asumirá el reto de intentar frenar al kirchnerismo en Buenos Aires. Esto se da en un contexto adverso, tras la pérdida de más de 13 puntos en las elecciones provinciales de septiembre. Su incorporación busca ofrecer liderazgo y solidez para mantener a flote la campaña de la ultraderecha en el tramo final antes del 26 de octubre.