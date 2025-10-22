HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos realiza octavo ataque contra presunto buque narcotraficante, según informó la CBS: al menos 3 personas muertas

Este se convertiría en el octavo ataque de Estados Undios contra presuntos barcos cargados de drogas. Además, sería el primero que se da en el Pacífico

Fuerzas estadounidenses atacaron otro barco presuntamente transportando drogas, esta vez en aguas del Pacífico, según informó CBS. Foto: Truth Social
Fuerzas estadounidenses atacaron otro barco presuntamente transportando drogas, esta vez en aguas del Pacífico, según informó CBS. Foto: Truth Social

Estados Unidos habría atacado otro supuesto barco con drogas el martes por la noche, esta vez en el lado del Pacífico de América del Sur, según dos funcionarios estadounidenses que recogió la CBS. Si se confirma, esta sería la octava intervención estadounidense. Según el informe murieron entre dos y tres personas a bordo.

Información en desarrollo

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
