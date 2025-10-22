Estados Unidos realiza octavo ataque contra presunto buque narcotraficante, según informó la CBS: al menos 3 personas muertas
Este se convertiría en el octavo ataque de Estados Undios contra presuntos barcos cargados de drogas. Además, sería el primero que se da en el Pacífico
Estados Unidos habría atacado otro supuesto barco con drogas el martes por la noche, esta vez en el lado del Pacífico de América del Sur, según dos funcionarios estadounidenses que recogió la CBS. Si se confirma, esta sería la octava intervención estadounidense. Según el informe murieron entre dos y tres personas a bordo.
Información en desarrollo