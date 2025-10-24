HOYSuscripcion LR Focus

Dónde y cuándo votar en las Elecciones Legislativas 2025 de Argentina

Consulta tu lugar de votación, mesa y documentos habilitantes para emitir tu voto este 26 de octubre en las Elecciones Legislativas de Argentina, según la CNE.

Consulta tu mesa y documentos para las Elecciones Legislativas en Argentina 2025. Foto: X
Este domingo 26 de octubre, los argentinos concurrirán a las urnas para elegir diputados y senadores en una elección de medio término con alcance nacional. Para garantizar un proceso ordenado y transparente, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pone a disposición de los ciudadanos herramientas prácticas para consultar dónde votar, qué documentos presentar y cómo organizar la jornada de votación.

Contar con la información correcta sobre el padrón electoral y los horarios más convenientes para sufragar resulta clave para agilizar el trámite y evitar inconvenientes. Además, la CNE ofrece canales oficiales de consulta tanto en línea como por teléfono y WhatsApp, asegurando que todos los electores accedan a datos confiables sobre sus mesas y establecimientos de votación.

lr.pe

¿Dónde voto en las elecciones argentina 2025?

El padrón electoral definitivo está disponible en la página oficial de la CNE:

  • Ingresar al sitio web: la CNE tiene disponible un sitio web oficial en el que está publicado el padrón electoral de forma digital.
  • Registra tus datos personales: número de Documento Nacional de Identidad (DNI), género, distrito electoral al que pertenece el elector y un código de validación captcha.
  • Hacer Clic en"Consultar": un vez completado el proceso podras ver el nombre y la dirección exacta del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado al elector y el número de orden correspondiente dentro del padrón de esa mesa.

¿Cómo consultar el padrón electoral por teléfono?

La CNE ofrece el chatbot “Vot-A” en WhatsApp, una herramienta que permite resolver dudas sobre el lugar de votación, la Boleta Única de Papel, autoridades de mesa, voto en el exterior y justificación por no emisión del voto.

Vot-A” es un canal de comunicación directa, accesible y confiable, que te ayudará a tener un voto informado. Para acceder, solo hay que agregar el número +54 911 2455-4444 o ingresar al enlace https://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra “hola”.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Se puede votar presentando cualquiera de estos documentos:

  • DNI tarjeta (incluso si dice “no válido para votar”)
  • DNI libreta celeste o verde
  • Libreta cívica
  • Libreta de enrolamiento

Se recomienda asistir con el mismo documento que figura en el padrón o uno más actualizado, pero nunca con una versión anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta), no digital.

¿Cuál es la mejor hora para ir a votar?

Para evitar filas, se aconseja concurrir entre las 8.00 a. m. y las 9.30 a. m. hora argentina, cuando las mesas recién abren, o entre las 1.30 p. m. y las 3.30 p. m., cuando muchas personas almuerzan y hay menos movimiento.

Las horas pico suelen concentrarse entre las 10.00 a. m. y 1.00 a. m ., y nuevamente entre las 4.00 p. m. y 5.00 p. m., aunque cada establecimiento puede variar según su tamaño y ubicación. La CNE recuerda que quienes lleguen antes de las 6.00 p. m. podrán emitir su voto, incluso si hay fila.

Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación a pocos días de las elecciones legislativas de Argentina

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

