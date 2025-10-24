Blanco, nulo, impugnado y válido: los tipos de voto con la Boleta Única para las Elecciones Legislativas 2025

Argentina implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas de 2025. Foto: AFP

El domingo 26 de octubre, Argentina estrenará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas 2025. Este formato, aprobado por la legislación electoral, busca simplificar el sistema y garantizar mayor transparencia en el conteo. Los ciudadanos deberán marcar con lapicera el casillero de su preferencia dentro de una única hoja que incluye todas las listas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) explicó que el nuevo esquema reduce el riesgo de robo o falta de boletas partidarias y permite una fiscalización más rápida. “La Boleta Única nacional representa un cambio cultural importante en la forma de votar, pero su uso es sencillo y seguro”, señaló el juez electoral Alberto Dalla Vía.

¿Cómo votar correctamente con la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas 2025?

Para sufragar con la Boleta Única de Papel 2025, el elector deberá presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en la mesa asignada. Tras verificar su identidad, las autoridades de mesa entregarán una boleta y una lapicera.

El procedimiento de votación consta de los siguientes pasos:

Entrar al box de votación. Marcar con una cruz o tilde el casillero del candidato o lista preferida. Doblar la boleta por las líneas indicadas. Introducirla en la urna. Firmar el padrón y devolver la lapicera.

El votante puede elegir una lista completa o marcar solo en una categoría (por ejemplo, diputados o senadores). Cualquier marca fuera del recuadro será considerada un error y podría invalidar el voto.

Según la Cámara Nacional Electoral, el modelo nacional contendrá las categorías que se renuevan en cada distrito y se imprimirá en papel de seguridad con sello oficial. El sistema electoral argentino incorporará además medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

¿Qué diferencia hay entre voto blanco, nulo, impugnado y afirmativo con la Boleta Única?

El voto afirmativo es aquel en el que el elector marca correctamente una sola opción válida en la categoría correspondiente. En cambio, el voto en blanco se da cuando no se marca ninguna alternativa en una categoría específica.

El voto nulo ocurre si el elector realiza marcas fuera de los casilleros, escribe textos, rompe o altera la boleta. Por su parte, el voto impugnado se aplica cuando un fiscal o autoridad duda de la identidad del votante; ese sufragio se guarda aparte hasta que la justicia electoral lo revise.

La CNE aclaró que todas estas categorías de voto se contabilizan por separado durante el escrutinio. En el recuento provisorio, los votos válidos afirmativos son los únicos que se consideran para distribuir bancas.

¿Qué hacer si te equivocas al marcar la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025?

Si un votante comete un error al marcar la Boleta Única, debe informar de inmediato al presidente de mesa y solicitar una nueva. “El elector puede pedir el reemplazo solo una vez, y la boleta anulada se destruye ante testigos”, indicó la Justicia Nacional Electoral.

No se debe intentar corregir tachando o enmendando la marca, ya que eso convierte el voto en nulo. El personal de mesa debe registrar la devolución en el acta y entregar una boleta nueva firmada por las autoridades.

Este procedimiento busca preservar la validez del voto y asegurar la transparencia del proceso. En caso de dudas, el delegado electoral del establecimiento está autorizado para asistir al votante sin ingresar al box ni influir en su decisión.