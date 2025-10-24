¿Cuál es el rol de las autoridades de mesa para las Elecciones Legislativas 2025 en Argentina?

Las autoridades de mesa tendrán un rol crucial, siendo las máximas responsables del control y la correcta emisión de votos durante la jornada electoral de 2025. Foto: Dirección Nacional Electoral

Las autoridades de mesa tendrán un rol crucial, siendo las máximas responsables del control y la correcta emisión de votos durante la jornada electoral de 2025. Foto: Dirección Nacional Electoral

El domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. En esta jornada electoral, que marcará el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa de las elecciones legislativas 2025 tendrán un rol determinante en la organización, control y cierre del acto electoral.

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE), cada mesa contará con un presidente y un vocal (también llamado vicepresidente), además de los fiscales partidarios. El Ministerio del Interior recordó que son “la máxima autoridad durante la jornada electoral” y quienes deben garantizar la correcta emisión y conteo de votos en los comicios.

Responsabilidades de las autoridades de mesa en las elecciones legislativas 2025

Las autoridades de mesa elecciones 2025 son responsables de preparar la urna, recibir el material electoral, controlar la identidad de los votantes y completar el acta de escrutinio provisorio. Según la guía oficial elaborada por la Cámara Nacional Electoral, el presidente de mesa debe:

Acondicionar el aula y las cabinas de votación.

Armar la urna y firmar el acta de apertura junto al vocal y los fiscales.

Verificar los documentos de cada elector antes de entregar la Boleta Única de Papel .

. Controlar el orden de la fila y el correcto uso del voto.

Cerrar la mesa a las 18.00, realizar el conteo y firmar el acta final.

Solo los presidentes de mesa pueden manipular las BUP. Durante el escrutinio provisorio, deben leer cada voto en voz alta, registrar los resultados en los formularios y sellar las boletas con la palabra “escrutada”. En caso de duda o reclamo de un fiscal, el voto se clasifica como “recurrido” y se remite a la Junta Nacional Electoral (JNE) para su revisión.

El vocal asiste en todas las tareas y reemplaza al presidente en caso de ausencia. Si esto ocurre, debe dejarse constancia en el acta. Los fiscales partidarios, por su parte, observan todo el proceso en representación de las agrupaciones políticas y pueden realizar objeciones formales ante irregularidades.

Cuánto cobran y cómo se paga a las autoridades de mesa en las elecciones 2025

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 347/2025, definió los viáticos elecciones 2025 para todos los ciudadanos que desempeñen funciones electorales. Las autoridades de mesa percibirán $40.000 por cumplir su tarea durante la jornada y un adicional de $40.000 si participaron en las capacitaciones oficiales reconocidas por la Justicia Nacional Electoral (JNE).

“Este incentivo busca fortalecer la formación de los ciudadanos y garantizar un proceso transparente y eficiente”, indicó la Jefatura de Gabinete en su comunicado oficial.

Además, los delegados electorales designados por la JNE recibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales, encargados de reportar incidentes y supervisar el desarrollo de los comicios, obtendrán $40.000. Los delegados tecnológicos, responsables de verificar la identidad biométrica en algunos establecimientos, recibirán $120.000.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, billetera virtual o retiro en el Correo Argentino, y los beneficiarios tendrán hasta un año para cobrar. La Justicia Nacional Electoral verificará el cumplimiento efectivo de las funciones antes de autorizar los desembolsos.