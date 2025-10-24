HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

¿Cuál es el rol de las autoridades de mesa para las Elecciones Legislativas 2025 en Argentina?

El 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas Argentina 2025 con la Boleta Única de Papel. Las autoridades de mesa cumplirán un papel esencial para garantizar la transparencia y el orden del proceso electoral.

Las autoridades de mesa tendrán un rol crucial, siendo las máximas responsables del control y la correcta emisión de votos durante la jornada electoral de 2025. Foto: Dirección Nacional Electoral
Las autoridades de mesa tendrán un rol crucial, siendo las máximas responsables del control y la correcta emisión de votos durante la jornada electoral de 2025. Foto: Dirección Nacional Electoral

El domingo 26 de octubre, los argentinos volverán a las urnas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. En esta jornada electoral, que marcará el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa de las elecciones legislativas 2025 tendrán un rol determinante en la organización, control y cierre del acto electoral.

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE), cada mesa contará con un presidente y un vocal (también llamado vicepresidente), además de los fiscales partidarios. El Ministerio del Interior recordó que son “la máxima autoridad durante la jornada electoral” y quienes deben garantizar la correcta emisión y conteo de votos en los comicios.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dónde y cuándo votar en las Elecciones Legislativas 2025 de Argentina

lr.pe

Responsabilidades de las autoridades de mesa en las elecciones legislativas 2025

Las autoridades de mesa elecciones 2025 son responsables de preparar la urna, recibir el material electoral, controlar la identidad de los votantes y completar el acta de escrutinio provisorio. Según la guía oficial elaborada por la Cámara Nacional Electoral, el presidente de mesa debe:

  • Acondicionar el aula y las cabinas de votación.
  • Armar la urna y firmar el acta de apertura junto al vocal y los fiscales.
  • Verificar los documentos de cada elector antes de entregar la Boleta Única de Papel.
  • Controlar el orden de la fila y el correcto uso del voto.
  • Cerrar la mesa a las 18.00, realizar el conteo y firmar el acta final.

PUEDES VER: "Tomar deuda para pagar deuda": Milei revela cómo se usará el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos

lr.pe

Solo los presidentes de mesa pueden manipular las BUP. Durante el escrutinio provisorio, deben leer cada voto en voz alta, registrar los resultados en los formularios y sellar las boletas con la palabra “escrutada”. En caso de duda o reclamo de un fiscal, el voto se clasifica como “recurrido” y se remite a la Junta Nacional Electoral (JNE) para su revisión.

El vocal asiste en todas las tareas y reemplaza al presidente en caso de ausencia. Si esto ocurre, debe dejarse constancia en el acta. Los fiscales partidarios, por su parte, observan todo el proceso en representación de las agrupaciones políticas y pueden realizar objeciones formales ante irregularidades.

Cuánto cobran y cómo se paga a las autoridades de mesa en las elecciones 2025

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 347/2025, definió los viáticos elecciones 2025 para todos los ciudadanos que desempeñen funciones electorales. Las autoridades de mesa percibirán $40.000 por cumplir su tarea durante la jornada y un adicional de $40.000 si participaron en las capacitaciones oficiales reconocidas por la Justicia Nacional Electoral (JNE).

“Este incentivo busca fortalecer la formación de los ciudadanos y garantizar un proceso transparente y eficiente”, indicó la Jefatura de Gabinete en su comunicado oficial.

Además, los delegados electorales designados por la JNE recibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales, encargados de reportar incidentes y supervisar el desarrollo de los comicios, obtendrán $40.000. Los delegados tecnológicos, responsables de verificar la identidad biométrica en algunos establecimientos, recibirán $120.000.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, billetera virtual o retiro en el Correo Argentino, y los beneficiarios tendrán hasta un año para cobrar. La Justicia Nacional Electoral verificará el cumplimiento efectivo de las funciones antes de autorizar los desembolsos.

Notas relacionadas
Hombre acusa a su jefe de planear asesinarlo tras reclamar el pago de su sueldo en Argentina: “Me entregó para que me maten”

Hombre acusa a su jefe de planear asesinarlo tras reclamar el pago de su sueldo en Argentina: “Me entregó para que me maten”

LEER MÁS
Dónde y cuándo votar en las Elecciones Legislativas 2025 de Argentina

Dónde y cuándo votar en las Elecciones Legislativas 2025 de Argentina

LEER MÁS
Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación a pocos días de las elecciones legislativas de Argentina

Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación a pocos días de las elecciones legislativas de Argentina

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025