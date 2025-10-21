HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Mundo

Por primera vez se detectan mosquitos en Islandia, uno de los pocos lugares libres de ellos

Estos mosquitos se habrían adaptado a las bajas temperaturas, pues son capaces de hibernar y resistir los prolongados inviernos de Islandia, cuando el termómetro desciende por debajo de cero.

Los mosquitos encontrados en Islandia pertenecen a la especie 'Culiseta annulata'
Los mosquitos encontrados en Islandia pertenecen a la especie 'Culiseta annulata' | Foto: AFP/Referencial

Un entomólogo llamado Matthias Alfredsson reveló que, por primera vez, se han encontrado mosquitos en Islandia, un país que durante mucho tiempo fue uno de los pocos lugares en la Tierra libre de estos insectos.

Alfredsson, investigador del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, confirmó que encontraron tres mosquitos (dos hembras y un macho) a unos 30 kilómetros al norte de Reikiavik, la capital del país europeo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Islandia lleva seis años con semana laboral de cuatro días y los resultados son sorprendentes

lr.pe

Junto a la Antártida, Islandia es un país libre de mosquitos

"Todos fueron recolectados de cuerdas de vino destinadas a atraer polillas", indicó Alfredsson, refiriéndose a un método que consiste en añadir azúcar a vino caliente y sumergir cuerdas o tiras de tela, que luego cuelgan al aire libre para atraer a los insectos.

Todos eran de la especie Culiseta annulata, detalló el entomólogo, quien precisó que Islandia, junto con la Antártida, ha sido durante mucho tiempo uno de los pocos lugares en la Tierra sin presencia de mosquitos.

"Es el primer registro de mosquitos en un entorno natural. Hace muchos años se recolectó un único ejemplar de 'Aedes nigripes' proveniente de un avión en el aeropuerto de Keflavik, pero lamentablemente ese ejemplar se perdió", comentó.

De acuerdo al investigador, la presencia de los mosquitos podría indicar una introducción reciente al país, posiblemente a través de barcos o contenedores.

PUEDES VER: Se extiende la erupción volcánica en Islandia tras aparición de una segunda fisura

lr.pe

Deberán esperar hasta la primavera para saber si se establecieron

El experto añadió que los mosquitos podrían potencialmente expandirse por toda la isla, pero que sería necesario un monitoreo adicional en primavera para determinar si realmente se establecieron en Islandia.

El cambio climático, con el incremento de las temperaturas, veranos largos e inviernos más suaves, crea un ambiente favorable para que los mosquitos prosperen. Sin embargo, Alfredsson cree que podría existir otra razón detrás de su reciente aparición.

"Esta especie parece estar bien adaptada a climas fríos, principalmente por su capacidad de hibernar como adulto en lugares resguardados. Esto les permite resistir inviernos largos y duros cuando las temperaturas caen por debajo de cero", explicó.

La especie, que se encuentra en todo Europa, también utiliza hábitats de reproducción diversos, lo que refuerza aún más su capacidad de persistir en el desafiante entorno de Islandia.

Notas relacionadas
Desde hace 18 años, este es el país más pacífico del mundo para vivir en el 2025: no es Nueva Zelanda

Desde hace 18 años, este es el país más pacífico del mundo para vivir en el 2025: no es Nueva Zelanda

LEER MÁS
Islandia lleva seis años con semana laboral de cuatro días y los resultados son sorprendentes

Islandia lleva seis años con semana laboral de cuatro días y los resultados son sorprendentes

LEER MÁS
Este país de Europa creó una 'granja futurista' en la que cultivan diminutos y antiguos organismos acuáticos

Este país de Europa creó una 'granja futurista' en la que cultivan diminutos y antiguos organismos acuáticos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Mundo

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Ecuador deja libre a sobreviviente del ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe por falta de pruebas

Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025