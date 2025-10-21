Por primera vez se detectan mosquitos en Islandia, uno de los pocos lugares libres de ellos

Los mosquitos encontrados en Islandia pertenecen a la especie 'Culiseta annulata' | Foto: AFP/Referencial

Los mosquitos encontrados en Islandia pertenecen a la especie 'Culiseta annulata' | Foto: AFP/Referencial

Un entomólogo llamado Matthias Alfredsson reveló que, por primera vez, se han encontrado mosquitos en Islandia, un país que durante mucho tiempo fue uno de los pocos lugares en la Tierra libre de estos insectos.

Alfredsson, investigador del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, confirmó que encontraron tres mosquitos (dos hembras y un macho) a unos 30 kilómetros al norte de Reikiavik, la capital del país europeo.

Junto a la Antártida, Islandia es un país libre de mosquitos

"Todos fueron recolectados de cuerdas de vino destinadas a atraer polillas", indicó Alfredsson, refiriéndose a un método que consiste en añadir azúcar a vino caliente y sumergir cuerdas o tiras de tela, que luego cuelgan al aire libre para atraer a los insectos.

Todos eran de la especie Culiseta annulata, detalló el entomólogo, quien precisó que Islandia, junto con la Antártida, ha sido durante mucho tiempo uno de los pocos lugares en la Tierra sin presencia de mosquitos.

"Es el primer registro de mosquitos en un entorno natural. Hace muchos años se recolectó un único ejemplar de 'Aedes nigripes' proveniente de un avión en el aeropuerto de Keflavik, pero lamentablemente ese ejemplar se perdió", comentó.

De acuerdo al investigador, la presencia de los mosquitos podría indicar una introducción reciente al país, posiblemente a través de barcos o contenedores.

Deberán esperar hasta la primavera para saber si se establecieron

El experto añadió que los mosquitos podrían potencialmente expandirse por toda la isla, pero que sería necesario un monitoreo adicional en primavera para determinar si realmente se establecieron en Islandia.

El cambio climático, con el incremento de las temperaturas, veranos largos e inviernos más suaves, crea un ambiente favorable para que los mosquitos prosperen. Sin embargo, Alfredsson cree que podría existir otra razón detrás de su reciente aparición.

"Esta especie parece estar bien adaptada a climas fríos, principalmente por su capacidad de hibernar como adulto en lugares resguardados. Esto les permite resistir inviernos largos y duros cuando las temperaturas caen por debajo de cero", explicó.

La especie, que se encuentra en todo Europa, también utiliza hábitats de reproducción diversos, lo que refuerza aún más su capacidad de persistir en el desafiante entorno de Islandia.