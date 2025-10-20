Investigadora descubre un inédito poema en español con Cristóbal Colón de protagonista: la primera obra épica escrita sobre el navegante

Claudia García-Miguillán, investigadora postdoctoral, descubrió el único manuscrito conocido del poema épico 'El Nuevo Mundo' en la biblioteca de la abadía de Montserrat, España. La obra cuenta con la figura de Cristóbal Colón como protagonista y fue redactada a comienzos del siglo XVIII por el poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos.

La obra se convierte en el primer poema épico escrito en castellano que tiene como protagonista al navegante Cristóbal Colón y es descrita por la Universidad de Barcelona (UB) como un hecho inédito por su "gran valor filológico e histórico". El manuscrito cuenta con unas 40 páginas y con notables diferencias respecto a la edición impresa de 1701, con pasajes que en el texto no figuraban.

¿Cómo se descubrió el poema que tiene a Colón de protagonista?

El manuscrito fue localizado por García-Minguillán durante una investigación sistemática sobre fondos manuscritos no catalogados en la biblioteca monástica de Montserrat. Cabe indicar que, el documento había pasado desapercibido a los investigadores a pesar de aparecer como una referencia breve en un catálogo antiguo elaborado por el padre Alexandre Olivar en 1977.

"El manuscrito se ha mantenido durante décadas al margen de los circuitos habituales de la investigación porque nunca se había digitalizado ni transcrito, y no constaba con autoría identificada de forma explícita en ninguna base de datos moderna", indicó García-Minguillán.

La investigadora postdoctoral viene siendo beneficiaria de un contrato Juan de la Cierva en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la UB, un programa estatal que impulsa la incorporación de jóvenes investigadores con perfiles de excelencia en universidades y centros de investigación.

El poema cuenta con un autor portugués

Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos, autor del poema, fue una figura importante entre los intelectuales y diplomáticos de la Barcelona del siglo XVIII, según National Geographic. Aunque nacido en Portugal, el poeta mantiene un vínculo con cultura catalana, siendo partícipe en la fundación de la Academia de los Desconfiados, precursora de la actual Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.

Botelho escribió 'El Nuevo Mundo' en 1701, mientras la ciudad de Barcelona se encontraba en una tensión política previa a la Guerra de Sucesión española, detalló en un comunicado la UB. Este context daría explicación al contenido ideológico del poema, donde se presenta a Cristóbal Colón como un héroe simbólico alineado con los ideales del bando austriacista (partidarios del archiduque Carlos de Austria).

Corrige la versión impresa ya existente

El texto recién descubierto muestra ciertas diferencias respecto al documento de una edición impresa ya conocida. El manuscrito contiene pasajes que estaban ausentes en la versión antes mencionada. Según recogió National Geographic, investigadores indican que estas partes podrían haber sido eliminadas o quizás modificadas por razones ideológicas.

Los datos al respecto convierten al manuscrito en una fuente primaria crucial para entender no solo la obra en sí misma, sino también las herramientas de control cultural y político en la litera de la época. "El poema sigue modelos épicos clásicos propios de la tradición latina e italiana, lo que revela una intención estética y política muy concreta", describe un artículo de National Geographic.